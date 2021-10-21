Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ ускорилось; был установлен новый годовой минимум на уровне 26,19 гривен на покупке.

Национальный банк провел две интервенции на покупку валюты с целью сдерживания чрезмерного укрепления национальной валюты. В самом начале торгов он купил 5 млн долларов по 26,23 гривен, а в районе 12 часов вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,19 гривен и удерживал этот уровень вплоть до закрытия торгов. В очередной раз лишь вмешательство НБУ удержало доллар от более сильного падения.

Сегодня состоится заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, где будет решаться вопрос: поднять учетную ставку НБУ или оставить неизменной. Валютный рынок будет пристально наблюдать за этим событием, т.к. поднятие учетной ставки будет способствовать дальнейшему укреплению гривны.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,18/26,25 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в среду снизилась еще на 8 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен; к обеду ценник опустили до 26,29-26,30 гривен, а вечером доллар продавали уже по 26,26-26,27 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,27-26,28 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Если котировки безналичного доллара продолжат снижение, подешевеет и наличный «американец».

Евро на FOREX в среду сначала поднялся до отметки 1,1652 доллара, затем опустился до 1,1617, а к вечеру вновь пошел вверх и вырос до 1,1659 доллара. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1647-1,1666 доллара. Наличный евро вчера подешевел на 10 копеек: с утренних 30,58-30,60 гривен ценник опустили до 30,49-30,50 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,50-30,52 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в среду торговался в диапазоне 70,80-71,05 рублей за доллар. Утром четверга он вновь пытается пробить вверх уровень 71 рубль за доллар. Наличный рубль в столице два дня подряд продавали по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.