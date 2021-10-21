Прогноз пика и спада коронавируса в Украине изменился

В Украине прогнозировали пик коронавируса на середину ноября. Однако, он может наступить раньше, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. Он считает, если такая тенденция продолжится, "то может и весенней волны не будет".

"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн, спад начнется не раньше января, в лучшем случае" , - сообщи он.

Радуцкий добавил, что вакцины хватит, по данным Минздрава, средний остаток на складах в районе 10 млн доз и поставки не прекращаются.