7 первых признаков потери зрения

Некоторые вынуждены носить очки с самого детства, а кому-то повезло гораздо больше — зрение начинает падать только в преклонном возрасте. Однако иногда мы игнорируем первые признаки потери зрения, сообщает ДокторПитер.

Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста, даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, говорит британский врач Роберт Лонгхерст.

Офтальмолог также перечислил 7 первых признаков, которые сигнализируют о том, что вам пора на прием к специалисту.

Мигающие огоньки перед глазами

Первый тревожный звоночек — это периодически возникающие огоньки или черные точки перед глазами. Обычно они появляются из-за естественного распада желеобразного вещества внутри глаза, называемого стекловидным телом. Но если вы заметили, что точки или «мошки» перед глазами стали появляться часто, особенно, когда вы просто двигаете глазами, то нужно записываться на прием к окулисту.

Изменение форм линий

Вы вдруг стали замечать, что прямые линии вокруг (например, оконная рама) вдруг стали волнистыми. Даже слегка. Такие изменения происходят, когда слои сетчатки смещаются, и это может быть признаком возрастной дегенерации желтого пятна.

Слепое пятно на глазу

Еще один признак, что зрения стало падать — это появление так называемого «слепого» пятна в одном глазу. Оно может исчезать и снова появляться. Чаще всего от «слепого» пятна страдают женщины старше 60 лет. С этим симптомом тоже нужно идти к окулисту. Вероятно, что вам потребуется хирургическое вмешательство.

Мимолетная потеря зрения

Некоторые говорят, что на вдруг на несколько секунд перед глазами стало темно, словно кто-то резко выключил весь свет. А потом все становится, как было. Это очень серьезный симптом, который может быть опасен как для зрения, так и для жизни. Иногда такая потеря зрения может сопровождаться головной болью.

«Мигрень без головной боли иногда называют тихой мигренью — считается, что мигрень сетчатки возникает, когда кровеносный сосуд в глазу спазмирует», — комментирует офтальмолог.

Такая потеря зрения может происходить, когда сгусток крови из шеи или сердца попадает на заднюю часть глаза. Итоги могут быть очень печальными — полная слепота или инсульт.

Постепенная потеря зрения

На это стоит обратить внимание тем, кто уже носит очки. Возможно, вам просто нужны новые. Но есть еще один вариант, который точно никому не понравится — это развитие катаракты.

Катаракта — это естественное помутнение хрусталика глаза, которое обычно развивается с возрастом. Оно также может быть вызвана травмой и некоторыми лекарствами. Катаракту обычно удаляют хирургическим путем и заменяют пораженный хрусталик.

Боль в глазу

Обычно неприятные ощущения в глазу появляются из-за травмы, занесенной туда инфекции или воспаления. Некоторые пациенты жалуются на «сухой глаз». В любом случае, не нужно терпеть боль и самостоятельно выбирать глазные капли. Стоит записаться к врачу, так как некоторые инфекции требуют серьезного лечения. Иногда боль в глазу может быть спровоцирована опухолью.

Покрасневшие белки

Покрасневшие глаза могут указать на различные заболевания, самое распространенное — конъюнктивит. Он довольно легко лечится. Однако иногда красные белки могут говорить о склерите.

«Склерит — это редкое, но потенциально опасное для зрения серьезное воспалительное заболевание склеры — внешнего белого слоя глазного яблока», — отметил Роберт.

﻿Некоторые виды глаукомы также могут заявлять о себе покраснением белков. Поэтому в этом случае тоже нужна консультация офтальмолога.