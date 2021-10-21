Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг поведение безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ в корне отличается от предыдущих дней. Создается впечатление, что доллар «устал падать».

Торговля началась, как обычно: продавцов больше, чем покупателей, которые не упустили шанса сыграть на понижение. В самом начале торгов котировки опустились до 26,155 гривен на покупке и 26,18 гривен на продажу. Выход Национального банка с традиционной покупкой 5 млн долларов по цене 26,17 гривен рынок даже не заметил. Интересное началось примерно в районе 12 часов дня: на рынок начали выставлять крупные заявки на покупку, и котировки сначала вернулись выше отметки 26,20 гривен, а затем на короткое время поднялись до 26,30 на продаже. Растерявшиеся от неожиданного подарка продавцы быстро сориентировались, и котировки поползли вниз. Аналитики портала «Курс Украины» связывают такие резкие движения с предстоящим решением Правления Национального банка по учетной ставке, которое будет оглашено в 14:00.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева полностью повторил траекторию движения безналичного. Утром «американца» продавали по 26,26-26,27 гривен; примерно к 11 часам ценник опустили до 26,23-26,24 гривен, но как только на межбанке начался рост, мгновенно среагировали и подняли продажу до 26,29-26,30 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня попытался продолжить рост и поднялся до отметки 1,1664 доллара, но затем быстро снизился до 1,1634 доллара на фоне снижения европейских фондовых индексов. Наличный евро за полдня подорожал на 5 копеек: с утренних 30,45-30,47 гривен ценник подняли до 30,50-30,53 гривен.

Российский рубль сегодня прекратил рост и к обеду опустился до 71,16 рублей за доллар. В последние дни рубль четко следует за нефтью: растет в моменты роста мировых цен и снижается, как только они идут вниз. Наличный рубль в столице подорожал на 1 копейку, с 3,67-3,69 до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.