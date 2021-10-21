Нацбанк принял решение по учетной ставке (Обновлено)

Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 8,5% годовых.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко на пресс-конференции, состоявшейся сразу после окончания заседания Правления НБУ.

Это решение согласуется со снижением инфляции к цели 5% в конце следующего года согласно базового сценария обновленного макроэкономического прогноза. В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен, благодаря чему, в частности, базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории.

Национальный банк сохраняет прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году. По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен приходится как раз на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется.

Снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более плавно, чем прогнозировалось.

Ожидается, что ее уровень к концу 2022 года составит 7,5% по сравнению с 6,5% в предыдущем прогнозе.

Напомним, ставка 8,5% действует с 10 сентября 2021 года. До этого учетная ставка составляла 8%.

Комментарий аналитиков портала "Курс Украины": такое решение Нацбанка по учетной ставке не благоприятствует дальнейшему укреплению гривны. В ближайшие дни возможна высокая волатильность, не исключено возобновление роста курса доллара.