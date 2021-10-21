НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2021 года на уровне 31,1 млрд долларов. Это на 0,2 млрд долларов меньше чем июльский прогноз (31,3 млрд долларов), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, в 2022 году резервы сократятся до 30,2 млрд долларов (ранее ожидалось 31,6 млрд долларов). В 2023 году резервы составят 29,6 млрд долларов (ранее ожидалось 31,7 млрд долларов).

Как сообщалось, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

На 1 октября 2021 года размер резервов упал до 28 705,16 млн долларов.