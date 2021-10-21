Мировые банки уличили в поддержке уничтожения лесов

Мировой финансовый сектор вложил 119 миллиардов долларов в компании, которые связаны с вырубкой лесов. В исследовании группы Global Witness в спонсорстве деятельности, приводящей к массовому уничтожению природных угодьев, уличили всемирно известные банки, сообщает Лента.ру.

Эксперты выяснили, что за пять лет с утверждения Парижского соглашения по климату кредитные организации, а именно BNP Paribas, Промышленно-коммерческий банк Китая, JPMorgan, HSBC и Bank of America, предоставили финансовую поддержку 20 крупным агробизнесам, которые связанны с вырубкой лесов, в том числе бразильскому производителю мяса JBS, заключившему десятки финансовых сделок с 2016 по 2020 год.

Тажке среди операций банков фигурирует финансирование одного из крупнейших в мире поставщиков какао-бобов, кофе, хлопка и риса — сингапурской компании Olam International, а также его дочерних компаний на сумму около 730 миллионов долларов через возобновляемые кредитные линии. Данную компанию обвиняют в уничтожении тропических лесов в Габоне (Центральная Африка).