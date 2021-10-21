Валютный рынок четверга: итоги дня

Решение Правления Национального банка оставить учетную ставку неизменной вызвало сильные колебания безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке в четверг.

Сегодня торговля начиналась как обычно: с утра котировки обновили годовой минимум, опустившись до 26,15 гривен на покупке. Затем Национальный банк выкупил стандартную ежедневную порцию - 5 млн долларов по цене 26,175 гривен. Примерно до 12 часов на рынке шла тихая уравновешенная торговля в узком диапазоне 26,17-26,19 гривен. Однако незадолго до обеденного перерыва ситуация изменилась, как по мановению волшебной палочки. Котировки резко пошли вверх без видимой причины; часть продавцов валюты сняла свои заявки, а покупатели, наоборот, начали поднимать ценник все выше. В 14:00, когда началась пресс-конференция Правления Национального банка, на которой сообщили, что учетную ставку оставили на уровне 8,5%, стало понятно: на рынок просочился инсайд, и некоторые участники нервно отреагировали на информацию. После того, как секрет стал достоянием всех, рост продолжился с новой силой.

Закрыли торги четверга на 16 копеек на покупке и на 19,9 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,15/26,23 (покупка/продажа).

Торги в четверг открылись так же широко, как и накануне: спред составил те же 8 копеек. Первая сделка по цене 26,165 гривен на сумму 1 млн долларов прошла в 9:29. В 9:40 на рынке появился Национальный банк: он купил 5 млн долларов по цене 26,175 гривен – и ушел. Больше регулятор на рынке не появлялся. С утра наблюдалось превышение числа покупателей над продавцами, но котировки менялись очень незначительно: дорого брать никто не хотел. Ровно в 12:00 ценники пошли вверх и уже к 12:30 поднялись до 26,30 гривен на продаже. Выросшие цены привлекли продавцов, и рост прекратился. В 14:00, после новости о том, что учетную ставку оставили на прежнем уровне, котировки опять начали расти. К закрытию торгов вплотную подошли к уровню 26,40 гривен.

Котировки закрытия – 26,35/26,398 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на треть по сравнению со средой и составил 180,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,1811 гривен.

Официальный курс доллара на 22 октября установлен на отметке 26,2016 гривен за доллар, снижение на 0,62 копейки.

Официальный курс евро на 22 октября установлен на отметке 30,4934 гривен за евро, рост на 0,98 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня менялась очень динамично. Утром наличного «американца» продавали по 26,26-26,27 гривен; к 11 часам ценник опустили до 26,23-26,24 гривен. Как только безналичный доллар начал расти, мгновенно среагировал и наличный валютный рынок. Ценники пошли вверх – сначала медленно, потом быстрее, и вечером доллар продавали уже по 26,36-26,37 гривен – на 10 копеек выше утренних цен и на 13 копеек дороже дневного минимума.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1642 доллара. Сегодня евро попытался продолжить рост и поднялся до 1,1666 доллара, откуда упал на 34 пункта, до отметки 1,1630. Наличный евро в течение дня подорожал на 13 копеек: утром его продавали по 30,47-30,50 гривен, а вечером – уже по 30,60-30,63 гривен.

Российский рубль в четверг опустился с 70,70 до 71,30 рублей за доллар после того, как цена барреля нефти марки Brent подешевела сразу на 3 доллара за полдня. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,12 -71,18 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня выросла на одну копейку, до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей, причем большинство предложений рубля сегодня было именно по 3,70.