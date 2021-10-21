Валютный рынок четверга: итоги дня
Решение Правления Национального банка оставить учетную ставку неизменной вызвало сильные колебания безналичного доллара на межбанковском валютном рынке в четверг.
Сегодня торговля начиналась как обычно: с утра котировки обновили годовой минимум, опустившись до 26,15 гривен на покупке. Затем Национальный банк выкупил стандартную ежедневную порцию - 5 млн долларов по цене 26,175 гривен. Примерно до 12 часов на рынке шла тихая уравновешенная торговля в узком диапазоне 26,17-26,19 гривен. Однако незадолго до обеденного перерыва ситуация изменилась, как по мановению волшебной палочки. Котировки резко пошли вверх без видимой причины; часть продавцов валюты сняла свои заявки, а покупатели, наоборот, начали поднимать ценник все выше. В 14:00, когда началась пресс-конференция Правления Национального банка, на которой сообщили, что учетную ставку оставили на уровне 8,5%, стало понятно: на рынок просочился инсайд, и некоторые участники нервно отреагировали на информацию. После того, как секрет стал достоянием всех, рост продолжился с новой силой.
Закрыли торги четверга на 16 копеек на покупке и на 19,9 копеек на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,15/26,23 (покупка/продажа).
Торги в четверг открылись так же широко, как и накануне: спред составил те же 8 копеек. Первая сделка по цене 26,165 гривен на сумму 1 млн долларов прошла в 9:29. В 9:40 на рынке появился Национальный банк: он купил 5 млн долларов по цене 26,175 гривен – и ушел. Больше регулятор на рынке не появлялся. С утра наблюдалось превышение числа покупателей над продавцами, но котировки менялись очень незначительно: дорого брать никто не хотел. Ровно в 12:00 ценники пошли вверх и уже к 12:30 поднялись до 26,30 гривен на продаже. Выросшие цены привлекли продавцов, и рост прекратился. В 14:00, после новости о том, что учетную ставку оставили на прежнем уровне, котировки опять начали расти. К закрытию торгов вплотную подошли к уровню 26,40 гривен.
Котировки закрытия – 26,35/26,398 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на треть по сравнению со средой и составил 180,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,1811 гривен.
- Официальный курс доллара на 22 октября установлен на отметке 26,2016 гривен за доллар, снижение на 0,62 копейки.
- Официальный курс евро на 22 октября установлен на отметке 30,4934 гривен за евро, рост на 0,98 копейки.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня менялась очень динамично. Утром наличного «американца» продавали по 26,26-26,27 гривен; к 11 часам ценник опустили до 26,23-26,24 гривен. Как только безналичный доллар начал расти, мгновенно среагировал и наличный валютный рынок. Ценники пошли вверх – сначала медленно, потом быстрее, и вечером доллар продавали уже по 26,36-26,37 гривен – на 10 копеек выше утренних цен и на 13 копеек дороже дневного минимума.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1642 доллара. Сегодня евро попытался продолжить рост и поднялся до 1,1666 доллара, откуда упал на 34 пункта, до отметки 1,1630. Наличный евро в течение дня подорожал на 13 копеек: утром его продавали по 30,47-30,50 гривен, а вечером – уже по 30,60-30,63 гривен.
Российский рубль в четверг опустился с 70,70 до 71,30 рублей за доллар после того, как цена барреля нефти марки Brent подешевела сразу на 3 доллара за полдня. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,12 -71,18 рублей. Цена наличного рубля в столице сегодня выросла на одну копейку, до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей, причем большинство предложений рубля сегодня было именно по 3,70.