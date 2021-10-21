Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше
Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил в четверг резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, сообщает РИА Новости.
Также парламент отказал Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии. Резолюцию поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, воздержались 16.
"Конституционный суд Польши не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны… Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности, призывает Еврокомиссию и Совет ЕС действовать, включая: инициировать процедуру нарушения в суде ЕС, ввести в действие положение об условном механизме (финансирования стран из фондов ЕС - ред.), отказать в утверждении польского национального плана восстановления экономики, лидерам на саммите обсудить ситуацию в Польше и принять совместную декларацию в самых решительных выражениях", - говорится в заявлении по итогам принятия резолюции.