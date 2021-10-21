Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше

Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил в четверг резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, сообщает РИА Новости.

Также парламент отказал Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии. Резолюцию поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, воздержались 16.