Число проверок бизнеса увеличат в шесть раз

В следующем году госорганы запланировали провести свыше 29,9 тыс. проверок предприятий самой разной сферы деятельности, что на 25 тыс. больше (или в шесть раз), чем было запланировано на 2021-й, следует из данных Инспекционного портала, сообщает UBR.

Примечательно, что с самого начала план проверок на 2021 год действительно предусматривал 4,9 тыс. проверок. Но спустя некоторое время чиновники его изменили, добавив еще 38,6 тыс. рейдов (их число выросло до 43,5 тыс. проверок). Поэтому и свежий план, вероятно, "раздуют".

Этот годовой план расписан по указу Государственной регуляторной службы. На некоторые предприятия будут приходить на протяжении года разные органы контроля: от Минэкологии и Госагентства лесных ресурсов до Пенсионного фонда, КГГА и СБУ.

Обратим внимание, что этот план не касается рейдов налоговиков. План-график ГНС будет опубликован до 25 декабря. Упомянутый план не предусматривает и проверок Фонда соцстрахования, поскольку расписание его визитов размещается на региональных порталах.

Вместе с тем предприятия могут отказаться от таких комплексных проверок. Нужно успеть до 15 ноября, когда план проверок будет окончательно утвержден (вносить в документ коррективы закон воспрещает). Обратиться нужно письменно в Госрегуляторную службу.

Для отказа от проверок будет одно основание – наличие ошибок в плане относительно предприятия: адреса, длительности проверки, названия субъекта, ЕГРПОУ или степени риска. По исправлению ошибок надо обращаться к органам госконтроля.

Коррупция на марше. Как чиновники раздувают списки

Как заметил глава движения SaveФОП Сергей Доротич, первое, что приходит в голову при столь резком увеличении планов – желание контролеров получить во время рейдов неправомерную выгоду.

По его словам, логики в таком стремительном увеличении контрольных мероприятий нет. Тем более на фоне падения деятельности бизнеса из-за кризиса, когда многие предприятия закрываются. Эксперт уверен, что это – очередное давление на тех, кого не добил карантин.

Сотрудники в коллективах болеют, а это способствует "недобровольному" нарушению закона. Например, болезнь бухгалтера может вызвать "потерю" документов, просрочку по отчетам и т.д. Нужно ломать графики и искать замены. Вопросов много, говорит глава SaveФОП.

"После этих неувязок при проверке государство наложит на бизнес очередные санкции. Процедур, которых нужно придерживаться, заоблачное число. И отследить введение новых даже хорошему специалисту непросто" , – отметил он.

Насчет "раздувания" старого плана Сергей Доротич говорит, что такие списки формируются по результатам представлений тех или иных ведомств. А ни для кого не секрет, что самый прибыльный бизнес в Украине – это государственная власть, говорит эксперт. А тем более, добавляет он, – работа в контролирующих органах, которые зачастую "стоят на неправомерной выгоде".

"Эти ведомства просто подали свои "хотелки", найдя какую-то аргументацию, чтобы залезть в карман предпринимателю, с которого есть еще что взять. Конечно, "несколько копеек" пойдет в бюджет. Но будет собрана и неправомерная выгода" , – считает Доротич.

Он считает, что практически ни одной проверки госорганов без взяток, в том или ином виде, не проходит. По его словам, берут все: от пожарного до эколога. И эта выгода может быть в разных вариантах: бутылка коньяка или шампанского, а иногда доходит и до более серьезных взяток.

"Это всегда зависит от больной фантазии контролера. Все такие органы – репрессивные, а не сервисные. Поэтому и пробиться на госслужбу в контрольные органы практически невозможно. Все связано, и все держат своих" , – подчеркнул Сергей Доротич.

Чиновники будут проверять, куда уходят государственные деньги

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько выразил мнение, что увеличение субъектов хозяйствования, относительно которых будут осуществляться плановые меры контроля в 2022 году, напрямую связано с наполнением госказны.

"Карантинные меры и ограничения требуют значительных государственных средств, что в свою очередь увеличивает расходную часть бюджета. Скорее всего, именно по этой причине количество запланированных проверочных мероприятий может быть увеличено" , – говорит он.

Другими словами, если государство и пошло навстречу предпринимателям, предоставляя им льготы за счет бюджета, то считает себя целиком уполномоченным усилить проверки, чтобы увидеть, куда пошли государственные деньги.

При этом юрист подтвердил возможность отказаться до 15 ноября по уважительным причинам от визитов инспекторов.

В таком случае проверки будут проводиться не по комплексному плану мер государственного надзора (контроля), о котором говорилось выше, а согласно датам в планах каждого отдельного "контроллера", которые были определены сначала. Время визитов проверяющих в них отличается.