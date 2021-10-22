Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ сначала установили новый годовой минимум на уровне 26,15 гривен на покупке, а затем начали резко расти.

Как стало известно позднее, причиной стало решение Правления Национального банка оставить учетную ставку неизменной на уровне 8,5%. Инсайд, просочившийся на рынок, и стал причиной возникновения резких колебаний, которые еще больше усилились после того, как решение было официально объявлено. Сегодня спекулянты попытаются сыграть на повышение и использовать вчерашнее движение для дальнейшего роста курса доллара. Все будет, как всегда, зависеть от Национального банка: вмешается ли регулятор или позволит котировкам вырасти.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,30/26,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг менялась очень динамично. Утром наличного «американца» продавали по 26,26-26,27 гривен; к 11 часам ценник опустили до 26,23-26,24 гривен. Как только безналичный доллар начал расти, мгновенно среагировал и наличный валютный рынок. Ценники пошли вверх – сначала медленно, потом быстрее, и вечером доллар продавали уже по 26,36-26,37 гривен – на 10 копеек выше утренних цен и на 13 копеек дороже дневного минимума. Сегодня утром продажи начнутся с 26,37-26,38 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Если котировки безналичного доллара возобновят снижение, подешевеет и наличный «американец». Если же рост на межбанке продолжится, наличный доллар может вырасти до 26,40 гривен и выше.

Евро на FOREX в четверг попытался продолжить рост и поднялся до 1,1666 доллара, откуда упал на 48 пунктов, до отметки 1,1618. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 1,1620-1,1631 доллара. Наличный евро вчера подорожал на 13 копеек: утром его продавали по 30,47-30,50 гривен, а вечером – уже по 30,60-30,63 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,55-30,57 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в четверг опустился с 70,70 до 71,30 рублей за доллар после того, как цена барреля нефти марки Brent подешевела сразу на 3 доллара. Утром пятницы торгуется в диапазоне 71,00-71,15 рублей за доллар. Наличный рубль в столице подорожал на одну копейку, до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по 3,69-3,70 гривны за 10 рублей.