Назван самый дорогой автомобильный бренд

Две автомобильные марки вошли в Топ-10 самых дорогих компаний мира. Рейтинг лучших мировых брендов ежегодно составляет консалтинговая компания Interbrand, и в данном случае речь идет о стоимости бренда, а не его капитализации, сообщает Судебно-юридическая газета.

Японский производитель Toyota занимает 7-е место с оценкой в ​​54,107 миллиарда долларов, что на 5% больше, чем в 2020 году. На восьмом месте идет Mercedes-Benz - 50,866 миллиарда, при росте на 3%. Третье место среди автомобильных компаний занимает BMW, которая также занимает 12-ю позицию в общем рейтинге с ценой 41,631 миллиарда долларов (+ 5% за 1 год).

Возглавляет список Apple (408,251 млрд долларов, + 26% за год), за ними следуют Amazon (249,249 млрд долларов, + 24%), Microsoft (210,191 млрд долларов, + 27%), Google (196,811 млрд долларов, + 19%) и Samsung (74,635 млрд долларов, + 20%).

Всего в ТОП-100 брендов входят 15 производителей автомобилей. Помимо упомянутых, это Tesla (36,27 млрд долларов, + 184%, 14 место), Honda (21,315 млрд долларов, -2%, 25 место), Hyundai (15,168 млрд долларов, + 6%, 35 место), Audi (13,474 млрд долларов, + 8%, 46 место), Volkswagen (13,423 млрд долларов, + 9%, 47 место), Ford (12,861 млрд долларов, + 2%, 52 место), Porsche (11,739 млрд долларов, + 4 %, 58 место), Nissan (11,131 млрд долларов, + 5%, 59 место), Ferrari (7,16 млрд долларов, + 12%, 76 место), Kia (6,087 млрд долларов, + 4%, 86 место), Mini ( 5,231 млрд долларов, + 5%, 96 место), Land Rover (5,088 млрд долларов, + 0%, 98 место).

Любопытно, что ранее аналогичный рейтинг публиковала другая компания - Brand Finance. На первом месте среди марок автомобилей оказался Mercedes-Benz, на втором - Toyota, на третьем - Volkswagen, на четвертом - BMW.