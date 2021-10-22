Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу ажиотажный спрос на безналичный доллар пропал так же внезапно, как и появился вчера, и котировки на межбанковском валютном рынке﻿ плавно пошли вниз.

К 12 часам опустились ниже уровня 26,30 гривен. Здесь уже Национальный банк решил подстраховать продавцов и вышел с интервенцией на покупку по цене 26,28 гривен. Стоит отметить, что регулятор утром уже появлялся на рынке и купил стандартные 5 млн долларов по примерной цене 26,34 гривен.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева также пошел вниз вслед за безналичным. Утром «американца» продавали по 26,38-26,39 гривен, а к обеденному перерыву ценник опустили до 26,35-26,36 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня растет после вчерашнего снижения до 1,1618 и к моменту написания статьи уже поднялся до отметки 1,1646 доллара. Наличный евро снижается синхронно с долларом: утром его продавали по 30,60-30,65, а к обеду появились предложения по 30,57-30,58 гривен.

Российский рубль за полдня укрепился на 60 копеек – с 71,20 до 70,60 рублей за доллар, поскольку цены на нефть опять растут: так, цена марки Brent после вчерашнего падения вновь вернулась к 85 долларам за баррель. Наличный рубль в столице сегодня продают в основном по 3,70 гривен за 10 рублей, более дешевые предложения – редкость.