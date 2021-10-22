Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана

Члены движения "Талибан" обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими, которая выступала за молодежную сборную страны, сообщает УНИАН.

Тренер волейболистки анонимно сообщил, что Хакими казнили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. При этом талибы опубликовали в соцсетях фотографии обезглавленного тела спортсменки.

По его словам, Хакими обезглавили еще в начале октября, однако ее родные и другие игроки волейбольной команды молчали об этом из-за страха. Сообщается, что лишь двум спортсменкам из команды удалось бежать из страны.

"Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены скрываться и жить в неизвестных местах" , - сообщил тренер.

Напомним, в сентябре появились сообщения о том, что талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

"Талибан попросил семьи наших игроков не разрешать своим девочкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с неожиданным насилием. Они даже сожгли свой спортивный инвентарь, чтобы спасти себя и свои семьи. Они не хотели, чтобы у них оставалось что-нибудь связанное со спортом. Они напуганы" , - рассказала одна из волейболисток, которой удалось покинуть страну.

Другая спортсменка сообщила, что была "шокирована", когда узнала, что Хакими была убита.

Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу смерти Хакими.

"FIVB шокирована и потрясена сообщениями некоторых СМИ о трагической смерти Махджубин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения" , - цитирует заявление пресс-службы организации ТАСС.

В организации также резко осудили любые формы насилия и указали на право любого человека заниматься спортом без страха или запугивания.