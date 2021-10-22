Валютный рынок пятницы: итоги дня
В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке возобновили снижение. Национальному банку вновь пришлось проводить интервенции и покупать валюту, чтобы сдержать слишком быстрое укрепление гривны.
Импортеры, слегка напуганные вчерашними событиями на межбанке, сегодня быстро пришли в себя и сделали вывод, что покупать дорого не стоит. Поэтому продавцы, еще вчера рассчитывавшие на рост хотя бы до 26,50 гривен, сегодня были вынуждены довольствоваться гораздо более низкими ценами. И все равно без Национального банка не обошлось: сначала регулятор выкупил стандартные 5 млн долларов, а затем вышел с крупным ордером на покупку на уровне 26,28 гривен – и удерживал его вплоть до конца торговой сессии.
Закрыли торги пятницы на 6 копеек на покупке и на 9,8 копеек на продаже ниже, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,29/26,37 (покупка/продажа).
Торги в пятницу открылись так же широко, как и накануне: спред составил все те же 8 копеек. Первая сделка по цене 26,29 гривен на сумму 0,5 млн долларов прошла в 9:49. Буквально через 5 минут на рынке появился Национальный банк: он собрал несколько заявок на продажу в сумме 5 млн долларов по цене около 26,34 гривен – и ушел. До 11 часов торговля шла в диапазоне 26,30-26,33 гривен, но затем оказалось, что желающих купить почти не осталось, и котировки ушли еще ниже. В 12:30 на рынке опять появился Нацбанк с крупным ордером на покупку по 26,28 гривен. Немногие оставшиеся покупатели были вынуждены ставить свои заявки чуть выше ордера НБУ, однако в обед и после обеда пришлось покупать и ему. Регулятор приобрел от 20 до 30 млн долларов и оставался на рынке вплоть до закрытия активной фазы торгов.
Котировки закрытия – 26,29/26,30 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 1,5 раза по сравнению с четвергом и составил 267,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3017 гривен.
- Официальный курс доллара на 23 октября установлен на отметке 26,2918 гривен за доллар, рост на 9,02 копейки.
- Официальный курс евро на 23 октября установлен на отметке 30,5774 гривен за евро, рост на 8,40 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня опустилась на 6 копеек : утром наличного «американца» продавали по 26,38-26,39 гривен, а вечером – по 26,32-26,33 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1632 доллара. Сегодня евро два раза пытался продолжить рост, но смог подняться лишь до 1,1654 доллара, откуда упал ровно на 30 пунктов, после чего снова отскочил вверх. Наличный евро в течение дня подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 30,58-30,60 гривен, а вечером – уже по 30,53-30,55 гривен.
Российский рубль в пятницу преодолел рубеж в 70 рублей и взлетел до 69,80 рублей за доллар после решения Центробанка России повысить учетную ставку сразу на 75 пунктов – до 7,50% годовых. Состоянием на 18:30 он слегка скорректировал свой рост и торгуется в диапазоне 70,24-70,34 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и вчера, продавали по 3,68-3,70 гривен за 10 рублей, причем большинство обменников держали продаж на уровне 3,70, не снижая.