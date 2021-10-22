Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке возобновили снижение. Национальному банку вновь пришлось проводить интервенции и покупать валюту, чтобы сдержать слишком быстрое укрепление гривны.

Импортеры, слегка напуганные вчерашними событиями на межбанке, сегодня быстро пришли в себя и сделали вывод, что покупать дорого не стоит. Поэтому продавцы, еще вчера рассчитывавшие на рост хотя бы до 26,50 гривен, сегодня были вынуждены довольствоваться гораздо более низкими ценами. И все равно без Национального банка не обошлось: сначала регулятор выкупил стандартные 5 млн долларов, а затем вышел с крупным ордером на покупку на уровне 26,28 гривен – и удерживал его вплоть до конца торговой сессии.

Закрыли торги пятницы на 6 копеек на покупке и на 9,8 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,29/26,37 (покупка/продажа).

Торги в пятницу открылись так же широко, как и накануне: спред составил все те же 8 копеек. Первая сделка по цене 26,29 гривен на сумму 0,5 млн долларов прошла в 9:49. Буквально через 5 минут на рынке появился Национальный банк: он собрал несколько заявок на продажу в сумме 5 млн долларов по цене около 26,34 гривен – и ушел. До 11 часов торговля шла в диапазоне 26,30-26,33 гривен, но затем оказалось, что желающих купить почти не осталось, и котировки ушли еще ниже. В 12:30 на рынке опять появился Нацбанк с крупным ордером на покупку по 26,28 гривен. Немногие оставшиеся покупатели были вынуждены ставить свои заявки чуть выше ордера НБУ, однако в обед и после обеда пришлось покупать и ему. Регулятор приобрел от 20 до 30 млн долларов и оставался на рынке вплоть до закрытия активной фазы торгов.

Котировки закрытия – 26,29/26,30 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 1,5 раза по сравнению с четвергом и составил 267,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3017 гривен.

Официальный курс доллара на 23 октября установлен на отметке 26,2918 гривен за доллар, рост на 9,02 копейки.

Официальный курс евро на 23 октября установлен на отметке 30,5774 гривен за евро, рост на 8,40 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня опустилась на 6 копеек : утром наличного «американца» продавали по 26,38-26,39 гривен, а вечером – по 26,32-26,33 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1632 доллара. Сегодня евро два раза пытался продолжить рост, но смог подняться лишь до 1,1654 доллара, откуда упал ровно на 30 пунктов, после чего снова отскочил вверх. Наличный евро в течение дня подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 30,58-30,60 гривен, а вечером – уже по 30,53-30,55 гривен.

Российский рубль в пятницу преодолел рубеж в 70 рублей и взлетел до 69,80 рублей за доллар после решения Центробанка России повысить учетную ставку сразу на 75 пунктов – до 7,50% годовых. Состоянием на 18:30 он слегка скорректировал свой рост и торгуется в диапазоне 70,24-70,34 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и вчера, продавали по 3,68-3,70 гривен за 10 рублей, причем большинство обменников держали продаж на уровне 3,70, не снижая.