Дело Pegasus: Франция и Израиль провели тайную встречу

Тайная встреча представителей Франции и Израиля прошла недавно в Париже с целью урегулировать скандал, вызванный применением израильской троянской программы для мобильных телефонов Pegasus, сообщает ТАСС.

Данные портала Axios подтвердил в пятницу Agence France-Presse, французский источник, близкий к расследованию дела о тайном прослушивании из-за границы телефонов французских политиков, журналистов и общественных деятелей.

Согласно приводимым данным, израильскую сторону представлял Эяль Хулата - советник по национальной безопасности и глава Совета по национальной безопасности (СНБ) еврейского государства. С французской стороны в переговорах участвовал советник французского президента Эмманюэль Бон.

По утверждению Axios, представитель Израиля предложил французской администрации, чтобы компания-разработчик программного обеспечения NSO Group, продающая иностранным государствам и их спецслужбам права на эксплуатацию троянской шпионской программы Pegasus, внесла французские телефонные номера в список неприкосновенных. Это условие может включаться в содержание тех договоров, которые компания подписывает с клиентами. Аналогичная мера уже была ею принята в отношении номеров телефонов из США и Великобритании.

Реакция французской стороны на это предложение не известна, Елисейский дворец хранит молчание. Также ни кабинет министра израильского премьера, ни сама компания-разработчик NSO от каких-либо заявлений на данную тему воздерживаются. В то же время сайта Axios утверждает, что официальные израильские лица надеются на то, что кризис в ближайшее время будет урегулирован.