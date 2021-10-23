Что ожидается на валютном рынке в субботу

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ возобновили снижение. Национальному банку вновь пришлось проводить интервенции и покупать валюту, чтобы сдержать слишком быстрое укрепление гривны.

Регулятор купил 5 млн долларов в районе 26,34 гривен, а затем вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,28 гривен и остановил падение доллара на этом уровне. Сегодня в мире отдыхают, и сделки будут проводиться по схеме ТОМ (с расчетами в понедельник). Традиционно желающих работать по такой схеме в субботу – немного, поэтому на межбанке ожидается тихая, малоактивная торговля, с низкими оборотами и слабыми колебаниями.

Открытие торгов субботы ожидается на уровне 26,25/26,33 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в пятницу в течение дня опустилась на 6 копеек : утром наличного «американца» продавали по 26,38-26,39 гривен, а вечером – по 26,32-26,33 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,33-26,35 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Куда в условиях малоактивного рынка пойдут котировки (вверх или вниз), туда вслед за безналичным направится и наличный доллар.

Евро на FOREX в пятницу совершал колебания в диапазоне 1,1620-1,1654 доллара и завершил день и неделю на уровне 1,1643. Наличный евро в течение дня подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 30,58-30,60 гривен, а вечером – уже по 30,53-30,55 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,52-30,55 гривен. Дальше, поскольку FOREX сегодня выходной, все будет зависеть исключительно от ситуации на украинском валютном рынке: наличный евро будет повторять все движения наличного доллара и расти или падать синхронно с ним.

Российский рубль в пятницу преодолел рубеж в 70 рублей и взлетел до 69,80 рублей за доллар после решения Центробанка России повысить учетную ставку сразу на 75 пунктов – до 7,50% годовых. К концу дня он скорректировался до 70,44 рублей за доллар. Наличный доллар в столице вчера продавали по 3,68-3,70 гривен за 10 рублей, причем большинство обменников держали продажу на уровне 3,70, не снижая. Сегодня рубль может немного подешеветь: в Киеве его будут продавать по 3,67-3,70 гривен за 10 рублей.