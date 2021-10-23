В США опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди

Белый дом пообещал 15 декабря опубликовать новые материалы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году, сообщает Российская газета.

Еще в 1992 году американский Конгресс объявил о том, что все данные, имеющие отношение к убийству политика, "следует постепенно раскрыть", если только это не нанесет вред обороне, разведке, правоохранительным органам. Сейчас идет проверка документов.

Нынешний президент США Джо Байден утвердил порядок публикации сведений.

"Любая необнародованная информация должна быть рассмотрена Национальным управлением архивов и документации. Из уважения к годовщине убийства президента Кеннеди публикация не должна состояться до 15 декабря 2021 года" , - подчеркивается в заявлении Белого дома.

Архивисту поручено опубликовать план по переводу в цифровой формат и размещению в интернете всей коллекции записей о громком убийстве прошлых лет.

Напомним, Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Убийство совершил Ли Харви Освальд.