В ООН заявили о голоде на Мадагаскаре

Более миллиона человек на юге Мадагаскара отчаянно пытаются выжить в условиях первого в истории голода, вызванного глобальным изменением климата, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что Мадагаскар сильно пострадал в результате многолетней засухи.

По словам представителя Всемирной продовольственной программы Элис Рахмун, в некоторых местностях люди все еще могут что-то выращивать, но с каждым годом приходится преодолевать все больше трудностей. Но в других местах сейчас не растет абсолютно ничего, и люди пытаются выживать, питаясь саранчой, фруктами и листьями кактуса.

Всемирная продовольственная программа сотрудничает с правительством страны, в результате чего около 700 тысяч человек получают помощь продуктами.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в мире голод затронул около 811 миллионов человек, что на 161 миллион больше, чем в 2019 году.