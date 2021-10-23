Зеленский отреагировал на петицию о принудительной COVID-вакцинации

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию о введении ответственности за принудительную вакцинацию от коронавируса и компенсации возможных негативных последствий после прививок, сообщает Новое время.

Соответствующий ответ главы государства был обнародован на его сайте в субботу, 23 октября.

Петиция была составлена В.С.Бондарем 12 августа и с того времени набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

В свою очередь Зеленский отмечает, что, согласно украинскому законодательству, граждане обязаны заботиться о своем здоровье и "не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки" .

"Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)", — говорится в его ответе.

Зеленский также подчеркнул, что для предотвращения распространения инфекционных заболеваний закон предусматривает обязательную вакцинацию работников отдельных профессий, производств и организаций.

"В случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям", — пояснили в Офисе президента.

В то же время там добавили, что согласно части второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены законом.

"Учитывая указанное, я обратился к председателю Верховной Рады с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и проинформировать о результатах", — заявил Зеленский.

С аналогичным письмом он обратился также к главе правительства Денису Шмыгалю.