Валютный рынок субботы: итоги дня

В субботу торговля на межбанковском﻿ валютном рынке почти не проводилась. Сразу два фактора стали причинами для этого.

Прежде всего, из-за выходного в Европе и США все сделки пришлось оформлять по схеме ТОМ (с расчетом в понедельник). Это мало подходило участникам торгов, поэтому особой активности они не проявляли. Кроме того, в районе 10 утра вышла из строя торговая система Bloomberg; в результате большинство банков лишилось возможности выставлять ордера. Систему починили примерно к 13:30, когда дилеры уже приняли решение отложить все операции до понедельника. Национальный банк в такой тихий и спокойный день решил «не будить» рынок и в работу межбанка не вмешивался.

Закрыли торги субботы на 1 копейку на покупке ниже, чем в пятницу, и на том же уровне на продаже.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,25/26,34 (покупка/продажа).

Торги в субботу открылись шире, чем в пятницу: спред составил 9 копеек. Первая сделка по цене 26,28 гривен на сумму 0,5 млн долларов прошла в 9:52. До 10 утра прошло еще три сделки – и тут стало известно, что торговая система Bloomberg сбоит: в то время, как у одних банков все работало исправно, другие не могли выставить ордера на покупку или продажу, т.е. принять участие в работе. Это продолжалось до 13:30, и за это время прошла еще одна сделка на 0,5 млн долларов между банками, которые могли работать. Стало очевидно, что работы сегодня уже не будет, и банки приняли решение сворачивать работу. Последняя сделка по той же цене 26,28 гривен прошла в 14:00.

Котировки закрытия – 26,28/26,30 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня составил всего 3 млн долларов.

Справочный курс гривны к доллару США Национальным банком на 12:00 сегодня не фиксировался.

Официальный курс доллара на 25 октября установлен на отметке 26,2918 гривен за доллар, без изменений.

Официальный курс евро на 25 октября установлен на отметке 30,5774 гривен за евро, без изменений.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня опустилась на 2 копейки : утром наличного «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен; в обед ценник опустили до 26,32-26,33 гривен и до вечера изменений больше не было.

На международном валютном рынке FOREX сегодня выходной. Наличный евро в течение дня продавали по 30,53-30,55 гривен, как и вчера вечером.

На уровне пятницы сохранилась и продажа наличного российского рубля: большинство оптовых обменных пунктов Киева отдавали его по 3,70 гривны за 10 рублей