Валютный рынок субботы: итоги дня

Валютный рынок субботы: итоги дня

В субботу торговля на межбанковском﻿ валютном рынке почти не проводилась. Сразу два фактора стали  причинами для этого.

Прежде всего, из-за выходного в Европе и США все сделки пришлось оформлять по схеме ТОМ (с расчетом в понедельник). Это мало подходило участникам торгов, поэтому особой активности они не проявляли. Кроме того, в районе 10 утра вышла из строя торговая система Bloomberg; в результате большинство банков лишилось возможности выставлять ордера. Систему починили примерно к 13:30, когда дилеры уже приняли решение отложить все операции до понедельника.  Национальный банк в такой тихий и спокойный день решил «не будить» рынок и в работу межбанка не вмешивался.

Закрыли  торги субботы на 1 копейку на покупке ниже, чем в пятницу, и на том же уровне на продаже.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,25/26,34 (покупка/продажа).

Торги в субботу открылись  шире, чем в пятницу: спред составил  9  копеек. Первая сделка по цене 26,28 гривен на сумму 0,5 млн долларов прошла в 9:52. До 10 утра прошло еще три сделки – и тут стало известно, что торговая система Bloomberg сбоит: в то время, как у одних банков все работало исправно, другие не могли выставить ордера на покупку или продажу, т.е. принять участие в работе. Это продолжалось до 13:30, и за это время прошла еще одна сделка на 0,5 млн долларов  между банками, которые могли работать. Стало очевидно, что работы сегодня уже не будет, и банки приняли решение сворачивать работу. Последняя сделка по той же цене 26,28 гривен прошла в 14:00.

Котировки закрытия – 26,28/26,30  (покупка/продажа).

  • Общий объем торгов в системе Bloomberg  сегодня составил всего 3 млн долларов.
  • Справочный курс гривны к доллару США Национальным банком на 12:00 сегодня не фиксировался.
  • Официальный курс доллара на 25 октября  установлен на отметке 26,2918 гривен за доллар, без изменений.
  • Официальный курс евро на 25  октября  установлен на отметке 30,5774 гривен за евро, без изменений.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева  сегодня в течение дня опустилась на 2 копейки : утром наличного «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен;  в обед ценник опустили до 26,32-26,33 гривен и до вечера изменений больше не было.

На международном валютном рынке FOREX сегодня выходной. Наличный евро в течение дня продавали по 30,53-30,55 гривен, как и вчера вечером.

На уровне пятницы сохранилась и продажа наличного российского рубля: большинство оптовых обменных пунктов Киева отдавали  его по 3,70 гривны за 10 рублей

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