Валютный рынок субботы: итоги дня
В субботу торговля на межбанковском валютном рынке почти не проводилась. Сразу два фактора стали причинами для этого.
Прежде всего, из-за выходного в Европе и США все сделки пришлось оформлять по схеме ТОМ (с расчетом в понедельник). Это мало подходило участникам торгов, поэтому особой активности они не проявляли. Кроме того, в районе 10 утра вышла из строя торговая система Bloomberg; в результате большинство банков лишилось возможности выставлять ордера. Систему починили примерно к 13:30, когда дилеры уже приняли решение отложить все операции до понедельника. Национальный банк в такой тихий и спокойный день решил «не будить» рынок и в работу межбанка не вмешивался.
Закрыли торги субботы на 1 копейку на покупке ниже, чем в пятницу, и на том же уровне на продаже.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,25/26,34 (покупка/продажа).
Торги в субботу открылись шире, чем в пятницу: спред составил 9 копеек. Первая сделка по цене 26,28 гривен на сумму 0,5 млн долларов прошла в 9:52. До 10 утра прошло еще три сделки – и тут стало известно, что торговая система Bloomberg сбоит: в то время, как у одних банков все работало исправно, другие не могли выставить ордера на покупку или продажу, т.е. принять участие в работе. Это продолжалось до 13:30, и за это время прошла еще одна сделка на 0,5 млн долларов между банками, которые могли работать. Стало очевидно, что работы сегодня уже не будет, и банки приняли решение сворачивать работу. Последняя сделка по той же цене 26,28 гривен прошла в 14:00.
Котировки закрытия – 26,28/26,30 (покупка/продажа).
- Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня составил всего 3 млн долларов.
- Справочный курс гривны к доллару США Национальным банком на 12:00 сегодня не фиксировался.
- Официальный курс доллара на 25 октября установлен на отметке 26,2918 гривен за доллар, без изменений.
- Официальный курс евро на 25 октября установлен на отметке 30,5774 гривен за евро, без изменений.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня опустилась на 2 копейки : утром наличного «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен; в обед ценник опустили до 26,32-26,33 гривен и до вечера изменений больше не было.
На международном валютном рынке FOREX сегодня выходной. Наличный евро в течение дня продавали по 30,53-30,55 гривен, как и вчера вечером.
На уровне пятницы сохранилась и продажа наличного российского рубля: большинство оптовых обменных пунктов Киева отдавали его по 3,70 гривны за 10 рублей