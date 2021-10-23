В ноябре в США выйдет книга-расследование о Коломойском

Американский писатель и журналист-расследователь Кейси Мишель (Casey Michel) в книге "Американская клептократия" рассказывает о фактах возможного отмывания средств украинским олигархом и бизнесменом Игорем Коломойским путем покупки нескольких заводов в США. Об этом он написал в материале для издания Politico, адаптировав фрагменты книги, сообщает Буквы.

Книга выйдет в ноябре. Это расследование не только по Pandora Papers, но и о "сделках" некоторых мировых лидеров и представителей бизнес-элиты. Отдельное место отведено Игорю Коломойскому.

Утечка документов Pandora Papers, по словам Мишеля, была "удручающим знаком", что "лидеры государств и бизнес-элит скрывают свои доходы". По мнению автора, транснациональное отмывания денег является частью того, что происходит на самом деле.

В последнее время бизнесмены ищут новые места, чтобы хранить деньги. Обычно это " места где, по их мнению, власти не искать " и " сами предлагают сохранить финансовые тайны" . В результате теневое и иногда нечестно нажитое богатство "инвестируют" не только в яхты и дома, но и в города США.

"Американская клептократия" и роль Коломойского

Кейси Мишель рассказывает, что украинский олигарх Игорь Коломойский отмыл " сотни миллионов долларов " путем приобретения американских заброшенных заводов и фабрик. Против него недавно введены санкции со стороны США за " значительную коррупцию в Украине ".

По словам писателя, Коломойский является фигурантом дел по обвинению министерства юстиции США и украинских правоохранительных органов в использовании группы "подставных" компаний и оффшорных банковских счетов для вывода миллионов долларов незаконно присвоенных средств из Украины. Также эти деньги используются для инвестиций в американскую промышленность и недвижимость. При этом, олигарх отрицает обвинения и утверждает, что инвестировал собственные средства.

В качестве примера Мишель рассказывает о заводе в городе Гарвард. Его начала строить компания Motorola в конце 1990-х годов, инвестировав 100 миллионов долларов США. Но через несколько лет после завершения строительства фабрика выпала из бизнес-модели компании. В 2008 году, когда миром прокатился мощный экономический кризис, появился покупатель из Майами - Хаим Шочет. Он приобрел завод по 16,75 миллионов долларов США в собственность "Optima International", которая была материнской компанией среди связанных фирм (включая организацию "Optima Harvard Facility LLC»).

Впоследствии американские прокуроры назвали это "семьей Optima", американские операции которой контролируются Мардохеем Корфом и Ури Лабери. Как утверждало министерство юстиции, эта группа компаний вложила сотни миллионов долларов США в приобретение коммерческой недвижимости в Кливленде, Далласе и Луисвилле, сталелитейных заводов в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо, а также в производственные предприятия в штате Мичиган.

Журналист отмечает, что всего за несколько лет "Семья Optima" скупила более десяти американских предприятий. Все заводы и фабрики были " жертвами многолетнего производственного спада США, начавшийся в 1970-х годах ". По словам прокуроров, все покупки были непосредственно связаны с мощной финансовой группой из Украины, которая " покупала американскую недвижимость, чтобы скрыть украденные деньги ".

Вскоре после революции Достоинства в Украине в 2014 году правоохранительные органы утверждали, что Игорь Коломойский нанес ущерб государству на общую сумму не менее 5,5 миллиарда долларов. Юридические документы американских правоохранительных органов в 2020 году подробно описывали, как Коломойский якобы использовал свой контроль над крупнейшим банком Украины - "ПриватБанком" " с целью отмывания потрясающих сумм ", а затем использовал ряд подставных компаний и оффшорных счетов, чтобы вывести средства из страны в США.

По данным министерства юстиции США, средства, выведенные из "ПриватБанка", отмывались через ряд подставных компаний и оффшорных счетов, прежде чем были переведены в сети "Optima". Оттуда их вливали в активы на территории США.

Это произошло в то время, когда Коломойский, по словам Мишеля, " увеличил свою власть и состояние внутри Украины, создал" частную полицию "и манипулировал" выборными должностными лицами" (вероятно, речь идет о президентских выборах 2019 и победу на них Владимира Зеленского - ред.).

Старший научный сотрудник Atlantic Council среагировал на эту статью и назвал Коломойского " бессовестным украинским олигархом ", а также добавил, что " наконец глобальная клептократия стала главной темой ".

Купить и прочитать книгу Мишеля можно будет в ноябре.