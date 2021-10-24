Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия безвозмездно передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Кроме Украины, вакцины получили Вьетнам - 2,6 млн доз, Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

Начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).