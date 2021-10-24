Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия безвозмездно передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Кроме Украины, вакцины получили  Вьетнам - 2,6 млн доз, Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

Начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Новости

analytics