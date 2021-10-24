Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе Национальный банк резко увеличил объемы покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 18 октября на отметке 26,30/26,40 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Стабильное превышение предложения валюты над спросом способствовало продолжению снижения котировок безналичного доллара. Лишь ежедневные массированные интервенции НБУ по выкупу излишков валюты с рынка не позволили доллару упасть ниже уровня 26 гривен.

В четверг 21 октября был установлен новый годовой минимум – 26,15 гривен на покупке. В этот же день новость о том, что учетная ставка Национального банка осталась неизменной, вызвала кратковременный ажиотажный спрос на валюту и рост котировок до уровня 26,40. Однако уже на следующий день ситуация нормализовалась, и котировки возобновили падение. В субботу межбанковский валютный рынок работал, но сделок было крайне мало. Национальный банк в этот день на рынке не появлялся.

Закрыли неделю на отметке 26,28/26,30 гривен – на 8 копеек на покупке и на 8,5 копеек на продаже ниже, чем неделей ранее. Нацбанк за пять дней непрерывных интервенций пополнил свои золотовалютные резервы на 350,1 млн долларов, купив валюты почти в 3 раза больше, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара на уходящей неделе менялся довольно динамично, четко следуя за безналичным долларом. Утром понедельника 18 октября в обменниках Киева доллар продавали по 26,42-26,44 гривен. В четверг 21 октября в районе 11:00-11:30 доллар ненадолго подешевел до 26,23-26,24 гривен, но уже к вечеру того же дня стоил 26,36-26,37 гривен. К вечеру пятницы 22 октября доллар подешевел до 26,32-26,33 гривен. По цене 26,33-26,35 гривен его продавали и в субботу 23 октября.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе продолжил восходящую коррекцию после того, как неделей ранее установил новый годовой минимум – 1,1523 доллара. Во вторник 19 октября он достиг отметки 1,1669 и выше уже подняться не смог. Закрыли неделю на уровне 1,1643 – на 44 пункта выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине практически идеально повторил траекторию движения курса наличного доллара. Утром понедельника 18 октября евро продавали по 30,53-30,55 гривен. В четверг 21 октября в районе 10:00-11:00 евро подешевел до 30,47-30,48 гривен, но уже к вечеру того же дня стоил 30,60-30,65 гривен. К вечеру пятницы 22 октября евро подешевел до 30,53-3,55 гривен; по такой же цене его продавали и в субботу 23 октября.

Российский рубль в пятницу 22 октября установил новый годовой максимум – 69,83 рубля за доллар – после неожиданного повышения ставки Центробанком России сразу на 75 базисных пунктов, до 7,50%. Позднее рубль несколько скорректировал свой рост, т.к. резко выросшую в цене российскую валюту тут же начали продавать. Закрыли неделю на отметке 70,443 рублей за доллар – на 51 копейку лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подорожал на 3 копейки – с 3,65-3,67 до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Следующая неделя – последняя рабочая неделя этого месяца. Уже с понедельника Госказначейство приступит к выплате крупных сумм компенсации НДС экспортерам, и им уже не надо будет выходить с продажами валюты. Этот фактор может несколько снизить предложение валюты на рынке. Кроме того, в среду 27 октября запланировано погашение ОВГЗ и выплата купонного дохода на общую сумму 13,3 млрд гривен. Если хотя бы часть этой суммы попадет на валютный рынок, это может спровоцировать волну спроса и рост курса доллара. Поэтому нельзя исключить кратковременный рост котировок безналичного доллара в начале следующей недели. Национальный банк продолжит внимательно следить за происходящим и будет готов в случае резких колебаний вмешаться и нормализовать ситуацию. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,20-26,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире продолжит рост в направлении 1,1700-1,1720. Диапазон колебаний евро смещаем выше: 1,1530-1,1780 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,30 до 30,80 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе еще раз протестирует на прочность уровень 70 рублей за доллар, т.к. налоговый период в России будет способствовать росту продаж валюты и укреплению рубля. Колебания будут в пределах 69,50-71,50 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,65-3,75 гривен за 10 российских рублей.