В Кремле признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО

Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - сказал Песков .

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит то, что США говорят об открытых дверях в НАТО для Украины. По его словам, такие заявления не являются гарантией безопасности для РФ.

До этого в Кремле резко раскритиковали возможность вступления Украины в НАТО и заявили, что это стало бы "наихудшим сценарием".