Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Сегодня начинается последняя рабочая неделя октября. Госказначейство обычно в конце месяца выплачивает компенсацию НДС экспортерам; если крупные выплаты начнутся уже сегодня, это приведет к снижению предложения валюты на рынке. Поэтому нельзя исключить очередной попытки доллара незначительно вырасти.

Национальный банк будет пристально наблюдать за происходящим на рынке, готовый в любую минуту вмешаться в ход торгов для нормализации ситуации.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,25/26,34 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в пятницу в течение дня опустилась на 2 копейки : утром наличного «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен; в обед ценник опустили до 26,32-26,33 гривен и до вечера изменений больше не было. На выходных доллар продавали по 26,33-26,35 гривен, особого спроса на наличную валюту не было. Сегодня утром продажи также начнутся с 26,33-26,35 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке﻿. Куда пойдет безналичный доллар, туда за ним последует и наличный.

Евро на FOREX в пятницу совершал колебания в диапазоне 1,1620-1,1654 доллара и завершил день и неделю на уровне 1,1643. Утром понедельника он пытается продолжить рост и уже поднялся до отметки 1,1663 доллара. Наличный евро в пятницу подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 30,58-30,60 гривен, а вечером – уже по 30,53-30,55 гривен. По 30,53-30,55 гривен евро продавали и на выходных. Сегодня продажа стартует с 30,55-30,58 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в пятницу преодолел рубеж в 70 рублей и взлетел до 69,80 рублей за доллар после решения Центробанка России повысить учетную ставку сразу на 75 пунктов – до 7,50% годовых. К концу дня он скорректировался до 70,44 рублей за доллар. Утром понедельника рубль торгуется в широком диапазоне 70,00-70,45 рублей за доллар. Наличный доллар в столице в пятницу и на выходных продавали в основном по 3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подешеветь на 1-2 копейки, если гривна продолжит укрепление к иностранным валютам.