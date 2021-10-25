В Украине отопление подключили в 45% жилых домов - Минрегион

В Министерстве развития громад и территорий заявляют, что подключение жилого фонда к теплоснабжению в среднем по Украине составляет более 45%, а в некоторых областях уже завершено полностью или находится на финальной стадии, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Украине начался отопительный сезон и сейчас регионы работают над запуском отопления в жилых домах. Так, по состоянию на 25 октября общий показатель подключения жилого фонда составляет около 45%. Некоторые регионы отчитались о 100% запуска теплоснабжения, в ряде областей - о более 90%" , - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минрегионе уточнили, что о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов отчитались Закарпатская и Тернопольская области. Восемь областей страны, в которых этот показатель превышает 90%: Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая.