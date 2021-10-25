Валютный рынок понедельника: ход торгов

Крупные выплаты компенсации НДС экспортерам, начавшиеся в прошлую пятницу и продолжившиеся сегодня, привели к резкому снижению предложения безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿.

Покупатели, расслабившиеся в прошлую пятницу, когда котировки опять пошли вниз, похоже были застигнуты врасплох. Ценники на покупку поднялись сначала выше 26,30 гривен, но не встретив реальных продаж, пошли еще выше и в обед поднялись выше 26,40. На помощь пришел Национальный банк: регулятор вышел с продажей по цене 26,43 гривен, и это слегка отрезвило спекулянтов. Они начали выставлять заявки на продажу в районе 26,42-26,425 гривен, и ажиотаж стих так же резко, как и возник.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева также пошел вверх вслед за безналичным. Утром «американца» продавали по 26,34-26,35 гривен, небольшие суммы можно было найти даже по 26,33 гривен, а к обеденному перерыву ценник подняли до 26,41-26,42 гривен. Впрочем, сразу же после выхода Нацбанка рост на наличном валютном рынке прекратился.

Евро на FOREX в первой половине дня сначала вырос до отметки 1,1663 доллара, а затем резко пошел вниз после публикации данных из Германии, показавших снижение индекса делового климата и деловых ожиданий в крупнейшей экономике Евросоюза. К моменту написания статьи евро упал до 1,1605 доллара. Наличный евро сегодня больше реагировал на рост наличного доллара, чем на падение на FOREX. В первой половине дня он подорожал на 10 копеек: утром его продавали по 30,57-30,60, а к концу обеденного перерыва ценник вырос до 30,67-30,70 гривен.

Российский рубль в первой половине дня сначала опустился до 70,50 рублей, а затем вырос до 69,90 рублей за доллар, поскольку нефть опять продолжила расти в цене. Наличный рубль в столице сегодня подорожал до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей, более дешевые предложения – редкость.