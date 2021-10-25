Валютный рынок понедельника: итоги дня

Сразу несколько факторов способствовали резкому скачку курса безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке в понедельник.

Основную роль сыграло начало крупных выплат компенсации НДС экспортерам, которые в прошлую пятницу получили от Госказначейства около 700 млн гривен, а сегодня – еще более 3 млрд. Как следствие, они сняли свои заявки на продажу валюты, и рынок сразу это ощутил. К тому же, сегодня активизировались импортеры ГСМ (прежде всего, бензина), цена на которые пошла вверх, и они поспешили сделать запасы. В результате возник перекос между спросом и предложением, но на этот раз спрос оказался выше. Ситуацию срочно пришлось спасать Национальному банку, который сегодня был вынужден сменить направление интервенций. Впервые с 1 сентября Национальный банк вышел с продажей валюты: 50 млн долларов, проданные регулятором по цене 26,43 гривен, помогли несколько затормозить рост.

Закрыли торги понедельника на 15 копеек и на покупке, и на продаже выше, чем в субботу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,22/26,32 (покупка/продажа).

Торги в понедельник открылись шире, чем в предыдущие дни: спред составил 10 копеек. Первая сделка по цене 26,30 гривен на сумму 0,5 млн долларов прошла в 9:49. В районе 11 утра на рынке появился Национальный банк: регулятор, по уже сложившейся традиции, купил свои 5 млн долларов по цене 26,27 гривен – и ушел. В 11:30 на рынок вышли крупные покупатели, и котировки поползли вверх. Сначала поднялись выше отметки 26,30 гривен, а в обеденный перерыв – выше 26,40. Тут уже на ситуацию отреагировал Национальный банк, который не стал дожидаться окончания обеденного перерыва, а сразу вышел с интервенцией на продажу. На какое-то время неожиданное решение регулятора охладило ажиотаж, и почти час рынок справлялся без него. Но в 14:50 начали брать у Нацбанка и буквально за несколько минут выкупили 50 млн долларов. После того, как Нацбанк ушел, спекулянты подняли ценник на продажу до 26,47 гривен. Через 5 минут НБУ появился снова, на этот раз с продажей по 26,44 гривен. С очередным ордером он находился на рынке до 15:30, и как только сделки начали заключаться по схеме ТОМ, ушел.

Котировки закрытия – 26,43/26,45 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 63,3 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 204,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2779 гривен.

Официальный курс доллара на 26 октября установлен на отметке 26,3509 гривен за доллар, рост на 5,93 копеек.

Официальный курс евро на 26 октября установлен на отметке 30,5749 гривен за евро, снижение на 0,25 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня выросла на 14 копеек : утром наличного «американца» продавали по 26,33-26,34 гривен, а вечером – по 26,47-26,48 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1608 доллара. Сегодня евро дважды пытался подняться, но не смог преодолеть сопротивление на уровне 1,1663 доллара. После того, как была опубликована информация о падении индекса делового климата в Германии, евро начал падать и опустился до отметки 1,1591 доллара и лишь к вечеру несколько скорректировался вверх. Наличный евро в течение дня подорожал с 30,57-30,60 до 30,65-30,67 гривен, даже не заметив падение на FOREX.

Российский рубль в понедельник продолжил расти в цене и к вечеру достиг 69,70 рублей за доллар после того, как нефть марки Brent выросла до 86,70 долларов за баррель. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 69,72-69,78 рублей за доллар. Наличный рубль в столице подорожал на 2 копейки, до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей; вечером в Киеве начали появляться предложения и по 3,73-3,75 гривен.