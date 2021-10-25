Валютный рынок понедельника: итоги дня
Сразу несколько факторов способствовали резкому скачку курса безналичного доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник.
Основную роль сыграло начало крупных выплат компенсации НДС экспортерам, которые в прошлую пятницу получили от Госказначейства около 700 млн гривен, а сегодня – еще более 3 млрд. Как следствие, они сняли свои заявки на продажу валюты, и рынок сразу это ощутил. К тому же, сегодня активизировались импортеры ГСМ (прежде всего, бензина), цена на которые пошла вверх, и они поспешили сделать запасы. В результате возник перекос между спросом и предложением, но на этот раз спрос оказался выше. Ситуацию срочно пришлось спасать Национальному банку, который сегодня был вынужден сменить направление интервенций. Впервые с 1 сентября Национальный банк вышел с продажей валюты: 50 млн долларов, проданные регулятором по цене 26,43 гривен, помогли несколько затормозить рост.
Закрыли торги понедельника на 15 копеек и на покупке, и на продаже выше, чем в субботу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,22/26,32 (покупка/продажа).
Торги в понедельник открылись шире, чем в предыдущие дни: спред составил 10 копеек. Первая сделка по цене 26,30 гривен на сумму 0,5 млн долларов прошла в 9:49. В районе 11 утра на рынке появился Национальный банк: регулятор, по уже сложившейся традиции, купил свои 5 млн долларов по цене 26,27 гривен – и ушел. В 11:30 на рынок вышли крупные покупатели, и котировки поползли вверх. Сначала поднялись выше отметки 26,30 гривен, а в обеденный перерыв – выше 26,40. Тут уже на ситуацию отреагировал Национальный банк, который не стал дожидаться окончания обеденного перерыва, а сразу вышел с интервенцией на продажу. На какое-то время неожиданное решение регулятора охладило ажиотаж, и почти час рынок справлялся без него. Но в 14:50 начали брать у Нацбанка и буквально за несколько минут выкупили 50 млн долларов. После того, как Нацбанк ушел, спекулянты подняли ценник на продажу до 26,47 гривен. Через 5 минут НБУ появился снова, на этот раз с продажей по 26,44 гривен. С очередным ордером он находился на рынке до 15:30, и как только сделки начали заключаться по схеме ТОМ, ушел.
Котировки закрытия – 26,43/26,45 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 63,3 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 204,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2779 гривен.
- Официальный курс доллара на 26 октября установлен на отметке 26,3509 гривен за доллар, рост на 5,93 копеек.
- Официальный курс евро на 26 октября установлен на отметке 30,5749 гривен за евро, снижение на 0,25 копейки.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня выросла на 14 копеек : утром наличного «американца» продавали по 26,33-26,34 гривен, а вечером – по 26,47-26,48 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1608 доллара. Сегодня евро дважды пытался подняться, но не смог преодолеть сопротивление на уровне 1,1663 доллара. После того, как была опубликована информация о падении индекса делового климата в Германии, евро начал падать и опустился до отметки 1,1591 доллара и лишь к вечеру несколько скорректировался вверх. Наличный евро в течение дня подорожал с 30,57-30,60 до 30,65-30,67 гривен, даже не заметив падение на FOREX.
Российский рубль в понедельник продолжил расти в цене и к вечеру достиг 69,70 рублей за доллар после того, как нефть марки Brent выросла до 86,70 долларов за баррель. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 69,72-69,78 рублей за доллар. Наличный рубль в столице подорожал на 2 копейки, до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей; вечером в Киеве начали появляться предложения и по 3,73-3,75 гривен.