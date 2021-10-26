Людям с противопоказаниями к COVID-вакцинации начнут выдавать справки

Людям, у которых есть противопоказания к вакцинации от COVID-19, начнут выдавать соответствующие справки, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, такие справки начнут выдавать с 8 ноября.

На уточняющий вопрос журналиста о том, будет ли возможность "подтягивать" такую справку в приложении "Дія", министр не смог ответить.