Людям с противопоказаниями к COVID-вакцинации начнут выдавать справки
Людям, у которых есть противопоказания к вакцинации от COVID-19, начнут выдавать соответствующие справки, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, такие справки начнут выдавать с 8 ноября.
На уточняющий вопрос журналиста о том, будет ли возможность "подтягивать" такую справку в приложении "Дія", министр не смог ответить.
"Насчет "Дії" пока не скажу. В "Дії" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни – на подходе", – сказал Ляшко.