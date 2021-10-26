Внезапная остановка сердца: как оказать первую помощь

Согласно данным Ассоциации кардиологов Украины, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают 70% людей в Украине, что является одним из самых высоких показателей в мире. Чаще всего люди умирают вследствие ишемической болезни сердца, однако довольно распространенными являются инфаркты, инсульты, нарушения сердечного ритма и сердечная недостаточность, сообщает Clutch.

Ежегодно примерно 35 000 украинцев становятся жертвами внезапной остановки сердца.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщили специалисты Киевского центра общественного здоровья. Эксперты отмечают, что главным признаком внезапной остановки кровообращения является отсутствие пульса. Умение прощупать пульс требует практики и знаний анатомии, поэтому для непрофессионалов более точными критериями являются потеря сознания и нерегулярное дыхание.

"Как показывает статистика, из-за неумения оказывать первую домедицинскую помощь, среди 35 000 пострадавших около 92% людей умирает еще до приезда в больницу. Благодаря первой домедицинской помощи шанс выжить возрастает в 2-4 раза. Каждая минута задержки увеличивает риск смерти пострадавшего на 7-10%. Поэтому, важно каждому человеку уметь распознавать симптомы определенных состояний и знать, как именно оказывать домедицинскую помощь", - говорят специалисты.

Симптомы внезапной остановки сердца:

отсутствие сознания;

отсутствие самостоятельного дыхания;

отсутствие пульса на крупных сосудах.

Как проводить сердечно-легочную реанимацию

КАК ПРАВИЛЬНО ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ДОМЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ:

Убедитесь, что нет опасности.

Если человек в сознании, выясните детали, позвоните в скорую помощь и передайте необходимую информацию диспетчеру.

Начните оказывать домедицинскую помощь до приезда скорой.

Если человек не реагирует, убедитесь, чтобы у пострадавшего были свободные дыхательные пути (в случае необходимости переверните человека на спину и осмотрите, ничего ли не мешает дыханию).

ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО ОТСУТСТВУЕТ ДЫХАНИЕ: