Внезапная остановка сердца: как оказать первую помощь
Согласно данным Ассоциации кардиологов Украины, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают 70% людей в Украине, что является одним из самых высоких показателей в мире. Чаще всего люди умирают вследствие ишемической болезни сердца, однако довольно распространенными являются инфаркты, инсульты, нарушения сердечного ритма и сердечная недостаточность, сообщает Clutch.
Ежегодно примерно 35 000 украинцев становятся жертвами внезапной остановки сердца.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщили специалисты Киевского центра общественного здоровья. Эксперты отмечают, что главным признаком внезапной остановки кровообращения является отсутствие пульса. Умение прощупать пульс требует практики и знаний анатомии, поэтому для непрофессионалов более точными критериями являются потеря сознания и нерегулярное дыхание.
"Как показывает статистика, из-за неумения оказывать первую домедицинскую помощь, среди 35 000 пострадавших около 92% людей умирает еще до приезда в больницу. Благодаря первой домедицинской помощи шанс выжить возрастает в 2-4 раза. Каждая минута задержки увеличивает риск смерти пострадавшего на 7-10%. Поэтому, важно каждому человеку уметь распознавать симптомы определенных состояний и знать, как именно оказывать домедицинскую помощь", - говорят специалисты.
Симптомы внезапной остановки сердца:
- отсутствие сознания;
- отсутствие самостоятельного дыхания;
- отсутствие пульса на крупных сосудах.
КАК ПРАВИЛЬНО ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ДОМЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ:
- Убедитесь, что нет опасности.
- Если человек в сознании, выясните детали, позвоните в скорую помощь и передайте необходимую информацию диспетчеру.
- Начните оказывать домедицинскую помощь до приезда скорой.
- Если человек не реагирует, убедитесь, чтобы у пострадавшего были свободные дыхательные пути (в случае необходимости переверните человека на спину и осмотрите, ничего ли не мешает дыханию).
ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО ОТСУТСТВУЕТ ДЫХАНИЕ:
- Начните сердечно-легочную реанимацию.
- Выполните 30 нажатий на грудную клетку глубиной не менее 5 см (не более 6 см), с частотой 100 нажатий (не более 120) за 1 мин.
- Выполните 2 вдоха с использованием маски-клапана, дыхательной маски, и тому подобное. При отсутствии защитных средств можно не выполнять искусственное дыхание, а проводить только надавливание на грудную клетку. Выполнение двух вдохов должно длиться не более 5 секунд.
- До приезда скорой поочередно повторите предыдущие 2 пункта. Изменяйте лицо, проводящее надавливание на грудную клетку каждые 2 мин.