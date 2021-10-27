Аллергия на холод или дерматит: как их различить и сохранить кожу рук нежной

Осень, резкая смена погоды – одна из причин обострения хронических дерматозов, кожных заболеваний. Также проблемы с кожей, особенно на руках, в это время года появляются и у здоровых людей. Почему в большинстве случаев – это не аллергия на холод и как сохранить здоровой кожу рук осенью и зимой, помог разобраться врач-дерматовенеролог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов, сообщает Сегодня.

Аллергия на холод или дерматит – в чем же разница?

Что делает современный человек при любой проблеме со здоровьем? Правильно, идет гуглить. В итоге такая самодиагностика привела к тому, что люди часто употребляют термин "холодовая аллергия" или "холодовая экзема" там, где о ней вовсе не идет речь.

Холодовая аллергия или холодовая крапивница встречается не очень часто: при таком заболевании после контакта с холодом происходит выброс гистамина тучными клетками кожи. И на коже появляются зудящие отечные пятна, разного размера и формы.

Сыпь может держаться от пары минут до нескольких дней, часто к развитию именно холодовой аллергии приводит наследственный фактор. И в таких случаях необходимо пройти диагностику у аллерголога: холодовой тест. При подтверждении диагноза врач назначит советующее лечение.

Но то, что происходит с кожей рук сотен тысяч людей каждую осень – это в большинстве случаев не имеет ничего общего с аллергией. Это – холодовой или контактный дерматит, который "заявляет" о себе шелушением кожи рук, ее покраснением, жжением, зудом, трещинками.

Почему же руки сохнут и шелушатся с наступлением осени?

Наша кожа рук сохраняется мягкой, увлажненной и нежной благодаря внешнему ее слою – гидролипидной или водно-жировой мантии. Это невидимая нашим глазам пленка на поверхности кожи из смеси кожного сала, отслоившиеся роговых чешуек, пота, органических кислот и микрофлоры, которая удерживает влагу внутри кожи. Как холодный воздух, так и сильный холод влияют на состояние нашей кожи не лучшим образом.

Плюс низкая влажность и сильный осенний ветер лишают нашу кожу столь необходимой ей влаги. В итоге защитная липидная пленка теряется, кожа становится более сухой, развивается холодовой дерматит.

Добавим сюда еще сухой воздух в помещениях, усиленное мытье рук и использование антисептических средств – все эти факторы еще больше обезвоживают кожу. И не только на руках: страдают все открытые участки, в том числе лицо и уши.

Как защитить кожу осенью и избежать реакции на холод?

Во-первых, важно контролировать в помещении уровень влажности, в этом поможет увлажнитель воздуха. Старайтесь при принятии душа не пользоваться слишком горячей водой, также лучше мыться очищающими средствами на безмыльной основе. Надевайте одежду из хлопка и других натуральных волокон, чтобы снизить перегревание кожи и уменьшить ее раздражение. И отдельное внимание – коже рук.

Как защитить кожу рук осенью?

Каждый раз при выходе на улицу в холодную погоду – надевайте перчатки. Даже если вам кажется, то не особо и холодно, а кожа у вас при этом чувствительная. Мойте посуду, полы и т.д. в защитных перчатках – особенно если руки буду контактировать с водой и химическими веществами довольно долго. И по возможности не находитесь на улице дольше, чем вам действительно необходимо, не переохлаждайтесь.

Лучший способ предотвратить холодовой дерматит – это нанесение увлажняющих средств – эмольентов. Их нужно наносить на руки в целях профилактики, а не только когда появились первые признаки сухости кожи. Это поможет снизить риск возникновения холодового дерматита.

Эмоленты содержат парафины, воски, пантенол, натуральные масла, глицерин, питательные микроэлементы.

А если сыпь и краснота на руках не проходит, что делать?

Обратитесь к дерматологу, если состояние кожи не улучшается. В случае тяжелого холодового поражения кожи дерматолог может назначить гормональные кремы, а также смягчающие, стимулирующие регенерацию кожи средства.