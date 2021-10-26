"Евробляхеры" вывозят свои машины в ЕС, но их все равно штрафут
Собственники гибридных "евроблях" вывозят свои автомобили в Литву – для продажи. К этому их побуждает отсутствие возможности растаможить машины по льготным условиям, действующим до середины ноября 2021 года. Однако на границе таможенники выписывают им огромные штрафы в 170 тыс. грн, сообщает Обозреватель.
Оставлять же свои "евробляхи", по информации "Авто Евро Силы", в Украине их собственники не хотят из-за ряда угроз, которым они подвергнутся после окончания льготного периода, наступающего 10 ноября. Речь идет о:
- штрафе во все те же 170 тыс. грн;
- конфискации автомобиля.
Растамаживать же по полной ставке эти автомобили их владельцы тоже не хотят.
"Это экономически нецелесообразно", – заявляют в "Авто Евро Силе".
Кроме того, собственники "евроблях" жалуются на то, что работники таможни отказываются выпускать автомобили из страны с уплатой штрафа в 8 500 грн.
"Вместо этого они сразу составляют протокол на 170 тыс. грн и задерживают авто", – отмечают в организации.
Вывезут не все
Впрочем, не все гибридные "евробляхи" можно будет вывезти. И это признают даже в "Авто Евро Силе".
"Большинство таких "евроблях" без действующего техосмотра, без европейской страховки. Это усложняет и практически делает невозможным их ввоз в ЕС", – говорят там.
Впрочем, находятся и те, кто подходит к решению вопроса радикально. Не желая легализовать авто по полной цене (или же вывозить его обратно за границу), люди просто сжигают машины. При чем, называют это протестом.
"История этой "евробляхи" окончена. Это – мой протест власти", – заявил собственник машины, снимая на видео ее сожжение.