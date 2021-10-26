"Евробляхеры" вывозят свои машины в ЕС, но их все равно штрафут

Собственники гибридных "евроблях" вывозят свои автомобили в Литву – для продажи. К этому их побуждает отсутствие возможности растаможить машины по льготным условиям, действующим до середины ноября 2021 года. Однако на границе таможенники выписывают им огромные штрафы в 170 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Оставлять же свои "евробляхи", по информации "Авто Евро Силы", в Украине их собственники не хотят из-за ряда угроз, которым они подвергнутся после окончания льготного периода, наступающего 10 ноября. Речь идет о:

штрафе во все те же 170 тыс. грн;

конфискации автомобиля.

Растамаживать же по полной ставке эти автомобили их владельцы тоже не хотят.

"Это экономически нецелесообразно" , – заявляют в "Авто Евро Силе".

Кроме того, собственники "евроблях" жалуются на то, что работники таможни отказываются выпускать автомобили из страны с уплатой штрафа в 8 500 грн.

"Вместо этого они сразу составляют протокол на 170 тыс. грн и задерживают авто" , – отмечают в организации.

Вывезут не все

Впрочем, не все гибридные "евробляхи" можно будет вывезти. И это признают даже в "Авто Евро Силе".

"Большинство таких "евроблях" без действующего техосмотра, без европейской страховки. Это усложняет и практически делает невозможным их ввоз в ЕС" , – говорят там.

Впрочем, находятся и те, кто подходит к решению вопроса радикально. Не желая легализовать авто по полной цене (или же вывозить его обратно за границу), люди просто сжигают машины. При чем, называют это протестом.