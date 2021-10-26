Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник игра на повышение курса безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилась с новой силой. Национальному банку вновь пришлось задействовать свои рычаги.

Если вчера Госказначейство выплатило экспортерам чуть более 3 млрд гривен в рамках компенсации НДС, то сегодня – 5,2 млрд. В результате, еще больше продавцов сняло свои заявки, и на рынке ощущалась нехватка предложения. К тому же, Национальный банк в начале торгов вышел с покупкой 5 млн долларов, обозначив уровень поддержки. Как только регулятор ушел, в дело включились спекулянты, почувствовавшие, что можно неплохо раскачать курс. Котировки поднялись до отметки 25,45 гривен на покупке и 25,47 гривен на продаже. Еще немного, и уровень 26,50 гривен пал бы. Ситуацию, как и вчера, срочно пришлось спасать Национальному банку, который опять был вынужден сменить направление интервенций. Но если вчера НБУ пришлось продать 50 млн долларов, то сегодня лишь его появления с продажей оказалось достаточно, чтобы сбить ажиотаж.

Закрыли торги понедельника на 2,5 копейки на покупке и на 1 копейку на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,40/26,46 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись более узко, чем в понедельник: спред на старте составил всего 6 копеек. Первая сделка по цене 26,41 гривен прошла еще в 9:25. В районе 10 утра на рынке появился Национальный банк: регулятор, по уже сложившейся традиции, купил свои 5 млн долларов по цене 26,39 гривен – и ушел. Тут же на рынок начали выходить банки-спекулянты с заявками на покупку, провоцируя рост котировок. К 11:30 они достигли дневных максимумов – 26,45/26,47 (покупка/продажа), и в этот момент на рынок опять вышел Национальный банк. Регулятор выставил ордер на продажу 50 млн долларов по цене 26,46 гривен – и фактически загородил путь росту. Спекулянты, еще недавно покупавшие валюту, сами начали продавать, и котировки опустились ниже, но так и не смогли пробить вниз уровень 26,40. Продавать Нацбанку по такой цене не пришлось, но он честно стоял с ордером до конца торгов, отбивая охоту качать курс.

Котировки закрытия – 26,405/26,44 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 55,6 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 149 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,4164 гривен.

Официальный курс доллара на 27 октября установлен на отметке 26,419 гривен за доллар, рост на 6,81 копеек.

Официальный курс евро на 27 октября установлен на отметке 30,6791 гривен за евро, рост на 10,42 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась вслед за изменением курса безналичного доллара на межбанке: утром наличного «американца» продавали по 26,45-26,46 гривен, к обеду доллар подорожал до 26,50-26,52 гривен, а к вечеру – подешевел до 26,48-26,49 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1586 доллара. Сегодня евро попытался скорректировать вчерашнее падение, но смог подняться лишь до отметки 1,1624 доллара. После обеда на волне общего укрепления доллара против остальных валют евро опустился до 1,1583 доллара – ниже, чем вчера. Наличный евро в течение дня немного подорожал: утром его продавали по 30,60-30,65 гривен, а к вечеру ценники поднялись до 30,68-30,70 гривен.

Российский рубль во вторник установил новый годовой максимум на уровне 69,25 рублей за доллар. К вечеру он немного подешевел и состоянием на 19:00 торгуется в узком диапазоне 69,62-69,68 рублей. Наличный рубль в Украине дорожает второй день подряд; сегодня в столице его продавали по 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.