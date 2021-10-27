Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник 26 октября Госказначейство увеличило выплаты компенсации НДС экспортерам: им было направлено еще более 5,2 млрд гривен. Как следствие, предложение валюты на межбанковском валютном рынке﻿ снизилось еще больше, и Национальному банку вновь пришлось выходить на рынок с интервенцией на продажу валюты, чтобы остановить рост котировок безналичного доллара.

Несмотря на то, что регулятор так и не продал ни одного доллара, ему удалось утихомирить спекулянтов и сбить ажиотаж. Однако сегодня давление на курс может продолжиться с новой силой. Все меньше экспортеров остается из тех, кому не выплатили компенсацию НДС, а значит, заявок на продажу будет еще меньше. Кроме того, вчера Министерство финансов удачно провело аукцион по размещению ОВГЗ: было привлечено 6,8 млрд гривен и почти 400 млн долларов. Если сегодня покупатели валютных ОВГЗ выйдут на рынок с покупкой нужной суммы валюты, то спрос вырастет еще сильнее. В любом случае Национальному банку придется крайне внимательно следить за ситуацией и реагировать на возможные сильные колебания. Сегодня рынок еще не сможет самостоятельно с ними справиться.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,40/26,50 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева вчера менялась вслед за изменением курса безналичного доллара на межбанке: утром наличного «американца» продавали по 26,45-26,46 гривен, к обеду доллар подорожал до 26,50-26,52 гривен, а к вечеру – подешевел до 26,48-26,49 гривен. Сегодня утром продажи также начнутся с 26,48-26,50 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Куда пойдет безналичный доллар, туда за ним последует и наличный. Аналитики портала «Курс Украины» ожидают еще один тест уровня 26,50, однако предполагают, что подняться и закрепиться выше курс наличного доллара сегодня не сможет.

Евро на FOREX во вторник сначала вырос до отметки 1,1624 доллара, а затем упал до 1,1583 на фоне общего укрепления доллара США. Утром среды евро вновь пытается вырасти и уже поднялся до 1,1604 доллара. Наличный евро вчера в течение дня немного подорожал: утром его продавали по 30,60-30,65 гривен, а к вечеру ценники поднялись до 30,68-30,70 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,65-30,70 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. При этом первоочередную роль будет играть поведение наличного доллара: евро будет копировать его траекторию курса.

Российский рубль во вторник установил новый годовой максимум на уровне 69,25 рублей за доллар, затем к вечеру немного подешевел. Утром среды он торгуется в диапазоне 69,35-69,55 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера подорожал еще на 3 копейки, до 3,73-3,75 гривен за 10 рублей. Сегодня не исключено появление предложений по 3,76-3,77 гривен, но более дешевые варианты тоже сохранятся.