Новые правила перевозки: кто платит штраф за отсутствие "коронавирусных" документов

Кабинет Министров Украины отреагировал на жалобы перевозчиков и переложил ответственность за наличие "коронавирусных" сертификатов на самих пассажиров. Теперь попытки проехать на межобластном транспорте без соответствующих документов могут привести к большим штрафам, сообщает InfoCar.

Ранее сообщалось, что 21 октября многие украинские перевозчики отменили межобластные рейсы из-за того, что водители боялись штрафов, которыми им грозит транспортировка пассажиров без сертификатов о вакцинации или справки о негативном результате теста.

25 октября, пресс-служба Минздрава сообщила, что Кабмин внес изменения в постановление, которым регулировались эти штрафы. Согласно новой редакции штрафы будут платить не водители или перевозчики, а сами пассажиры, которых поймают на попытке проезда без соответствующих документов.

Кстати, список документов, хотя бы один из которых нужно иметь для проезда из одной области в другую, остается прежним. Это сертификат о вакцинации (распечатанный или в приложении “Дія”), форма 063-О или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа.

Если при проверке у пассажира не окажется ни одного из этих документов, ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Эта норма действует на регулярные и нерегулярные перевозки с международным и межрегиональным сообщением, но не распространяется на легковой транспорт, если в нем не больше пяти взрослых пассажиров. Но для членов одной семьи это количество может быть больше.