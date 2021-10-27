Говядина рекордно подорожала: производство сократилось

Цены на говядину в Украине бьют рекорды в 2021 году. Это связано со значительным снижением производства – за годы независимости Украины поголовье крупного рогатого скота сократилось в общей сложности на 88%, а с начала года – на 6,7%, сообщает UBR.

В Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что по состоянию на 1 октября в стране насчитывается 3,1 млн голов (в том числе 1,6 млн коров).

"Численность поголовья в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет, что ставит под вопрос функционирование отрасли в будущем" ,– сказано в сообщении.

Средняя стоимость говядины в Украине по состоянию на 23 октября:

гуляш – 230,28 грн/кг (+40% с начала 2021 года);

ребра – 140,48 грн/кг (+48%);

вырезка из говядины – 255 грн/кг (+28%).

Примечательно, что в структуре потребления мяса украинцами (в среднем 53,8 кг в год) говядина занимает всего 15%. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение этой доли.

В то же время экспорт говядины составляет 11,15 тыс. т по итогам января-сентября 2021 года. Главные покупатели украинского мяса – Китай, Беларусь и Казахстан. Импорт за аналогичный период достигает 10,7 тыс. т – преимущественно из Австрии, США и Литвы.