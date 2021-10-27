Валютный рынок среды: ход торгов

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ резко выросло предложение валюты, и Национальному банку вновь пришлось вмешиваться.

В самом начале торгов регулятор купил 5 млн долларов по цене 26,38 гривен, а в районе 11:30, когда особенно активизировались продавцы, и котировки опустились до 26,355 гривен на покупке и 26,365 гривен на продаже, Нацбанк вышел еще раз. На этот раз он установил ордер на покупку на уровне 26,35 гривен. По информации портала «Курс Украины», по такой цене регулятор готов купить до 50 млн долларов. Но, как и вчера, похоже, что самого факта вмешательства оказалось достаточно. Котировки прекратили снижение и снова пошли вверх.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева до обеда снизился на 4 копейки. Утром «американца» продавали по 26,47-26,48 гривен, затем ценник опустили до 26,43-26,44 гривен. После того, как Нацбанк повторно вышел с покупкой, оптовики попытались поднять ценник выше, но дороже 26,45 покупатели доллар брать отказались.

Евро на FOREX сегодня совершает резкие колебания между отметками 1,1583 и 1,1612 доллара: за полдня он уже третий раз меняет направление движения. На рынке идет закрытие старых позиций перед завтрашним заседанием Европейского центробанка, на котором будет решаться вопрос учетной ставки. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 30,63-30,65 копеек, а к обеду были готовы отдавать по 30,58-30,60 гривен. Спрос на наличную европейскую валюту невысокий.

Российский рубль в первой половине дня подешевел на рубль – с 69,40 до 70,40 рублей за доллар – после того, как цены на нефть упали почти на 1,5 доллара за баррель. Наличный рубль в столице продолжает расти в цене: сегодня его продают уже по 3,77-3,80 гривен за 10 рублей.