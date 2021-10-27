ЕС выделил Молдове средства на преодоление газового кризиса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 60 млн евро помощи Молдове. Эти средства должны пойти на преодоление газового кризиса, который сложился из-за задержек с продлением контракта с "Газпромом", пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом" , - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter после встречи с молдавским премьером Натальей Гаврилицей..

Напомним, в понедельник Молдова впервые в истории страны приобрела газ не в России.

После этого Молдова заключила контракт на поставку газа еще с одним не российским поставщиком.

Кроме того, Украина решила дать Молдове газ в долг, чтобы помочь с преодолением кризиса.