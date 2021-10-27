В Украину завезли из Польши более 1,5 тонны опасной курятины
Более тонны опасной курятины завезли в Украину. Партия, зараженная сальмонеллой, поступила из Польши, сообщает УНИАН.
Всего завезли 1,6 тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах Одесской области.
Груз от производителя Cedrob S.A. следовал от поставщика AMP Logistika из польского города Плонськ к предприятию-заказчику "Винтер" в Луцке. Опасное мясо может оказаться в магазинах Одесской области. В Госпотребслужбе попросили сообщать о случаях обнаружения зараженной курятины.
Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызванное бактерией сальмонеллой. Заболевание чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта.
Заразиться может человек любого возраста. Тяжелее всего сальмонеллез протекает у детей младшего возраста.