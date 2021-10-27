Валютный рынок среды: итоги дня

В среду котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке перешли от роста к падению, и Национальному банку пришлось проводить интервенции, чтобы не допустить сильного укрепления гривны.

Причиной выросшего предложения валюты стал вчерашний удачный аукцион Министерства финансов, на котором инвесторы приобрели гривневые ОВГЗ на сумму 6,8 млрд гривен. Многим для оплаты ценных бумаг пришлось продавать валюту, и это не только компенсировало отсутствие части экспортеров, но и привело к существенному превышению предложения над спросом. Национальный банк был вынужден провести две интервенции по покупке валюты подряд. В начале торгов он собрал предложения от продавцов в районе 26,38 гривен на сумму 5 млн долларов, а после 11 часов вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,35 гривен и тем самым остановил снижение котировок. Основная масса сделок в оставшееся время прошла в узком диапазоне 26,355-26,39 гривен, а покупать по 26,35 Нацбанку так и не пришлось.

Закрыли торги среды на 5,5 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,36/26,44 (покупка/продажа).

Торги среды открылись более широко, чем во вторник: спред на старте составил 8 копеек. Первая сделка, как и вчера, прошла по цене 26,41 гривен. С самого начала торгов продавцов было больше, чем покупателей, поэтому котировки плавно пошли вниз. В 10 утра на рынок вышел регулятор; чтобы купить 5 млн долларов, ему понадобилось не более 5 минут. К 10:40 котировки опустились до 26,352 гривен на покупке и 26,365 гривен на продаже. В 11:25 Национальный банк повторно вышел на рынок с ордером на покупку 50 млн долларов по цене 26,35 гривен. Второй выход регулятора с покупкой подтолкнул покупателей к более активным действиям. Падение прекратилось, и котировки даже на пару копеек выросли, но дороже 26,40 покупатели брать отказались, поэтому до конца дня торговля шла в диапазоне 26,355-26,39. В районе 15:00 стало известно, что Госказначейство практически закончило выплаты компенсации НДС; сегодня экспортерам было направлено всего 46,6 млн гривен.

Котировки закрытия – 26,35/26,37 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 102 млн долларов по сравнению с вторником и составил 251 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3648 гривен.

Официальный курс доллара на 28 октября установлен на отметке 26,3712 гривен за доллар, снижение на 4,78 копейки.

Официальный курс евро на 28 октября установлен на отметке 30,6447 гривен за евро, снижение на 3,44 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня подешевел на 5 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,47-26,48 гривен, а к вечеру – уже по 26,42-26,43 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1599 доллара. Сегодня евро в течение дня совершал резкие движения вверх-вниз, то поднимаясь до отметки 1,1624 доллара, то опускаясь до 1,1583. Наличный доллар в течение дня подешевел с 30,65-30,68 до 30,60-30,62 гривен.

Российский рубль, установивший во вторник новый годовой максимум на уровне 69,25 рублей за доллар, сегодня упал до 70,65 рублей за доллар на фоне начавшейся коррекции мировых цен на нефть. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 70,35-70,45 рублей. Наличный рубль в Украине сегодня опять подорожал на 2 копейки, с 3,73-3,75 до 3,75-3,77 гривен за 10 рублей.