Онлайн кредитование – удобный способ получения займа за пару кликов

Кредит онлайн – новая услуга от МФО (микрофинансовых организаций) в Украине. Для подачи заявки не нужен целый пакет документов, поручители или справка о доходах. Кредитуются все категории населения, в том числе пенсионеры, военнослужащие, временно неработающие граждане и т.д. Попробовать взять займ могут и граждане с плохой кредитной историей. Клиент получает максимум выгоды при минимальных затратах времени, усилий.

На какие условия кредитования обратить внимание

Ключевое условие выдачи – возраст заемщика должен быть от 18 лет.

Из документов, чтобы получить кредит на карту, нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины;

инн;

декларация о доходах за последние полгода (относится только к частным предпринимателям).

Кроме того, для подачи заявки нужно иметь при себе активную банковскую карту и мобильный телефон, который поддерживает подключение к интернету.

Доступный лимит к выдаче займа колеблется от 500 до 50000 грн. Срок погашения суммы долга составляет 84 дня – 30 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту – от 230%.

Справку о доходах предоставлять необязательно. Лояльный подход к кредитованию позволил свести количество отказов по выдаче займа к минимуму.

Как взять кредит на карту

Кредит онлайн на карту начинать оформлять нужно с выбора суммы займа, срока погашения. Сделать это удобно на сайте МФО через кредитный калькулятор.

Заполнять заявку на кредит нужно в следующем порядке:

Ввести анкетные данные, а именно ФИО, место проживания и прописки, место работы, уровень дохода в месяц, семейное положение и т.д. Закрепить сканкопии страниц паспорта (первой с фотографией и последней с пропиской), инн. Сделать фото с первой страницы украинского паспорта. Указать данные карты банка, куда нужно, чтобы зачислились кредитные деньги. Проверить правильность указанных данных. Отправить заявку в работу.

Обработка заявки происходит довольно быстро и занимает не более 20 минут. В случае одобрения заявки клиент получает смс на свой финансовый номер телефона, указанный при заполнении анкеты. После чего нужно в электронном виде подписать кредитный договор, где будет прописана сумма займа, порядок и срок погашения.

Далее заемщик проходит процесс верификации банковской карты. Это служит подтверждением того, что карту действительно использует ее законный владелец. По окончанию успешной верификации деньги поступают на карту. Клиент может уже их получать, использовать в своих целях.

Отслеживать состояние по кредиту, погашать его заемщик может через личный кабинет.

Также есть возможность досрочного погашения кредита или наоборот его пролонгации.

Преимущества оформления кредита на карту

Онлайн кредитование предоставляет клиентам целый ряд выгод и плюсов. Среди основных из них:

оформить займ можно в любое время и в любом удобном месте;

не нужно специально ехать в офис компании;

быстрая подача и обработка заявки;

минимальный пакет документов;

количество отказов по кредиту минимально;

лояльные условия кредитования для всех категорий населения;

наличие личного кабинета, где можно отслеживать состояние кредита;

не нужна справка о доходах;

возможность погашения через ТСО, личный кабинет, интернет банкинги;

услуга пролонгации кредитного договора;

система скидок для постоянных клиентов.

Оформление кредита в режиме онлайн – отличная возможность получения займа

на выгодных условиях при минимальных затратах времени.