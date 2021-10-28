Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду рост безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ прекратился. Под давлением выросшего предложения валюты котировки начали снижаться, и Национальному банку пришлось выйти с крупной интервенцией на покупку, чтобы ограничить укрепление гривны.

В четверг сделок на межбанке будет еще больше: до конца месяца осталось всего два дня, продавцы и покупатели будут стараться провести необходимые операции сегодня, не оставляя их на последний день. Соотношение между спросом и предложением выровняется, резких колебаний быть не должно. Но все же Национальный банк будет пристально наблюдать за происходящим и реагировать на любые существенные изменения ситуации.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,30/26,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева вчера в течение дня снизилась на 5 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,47-26,48 гривен, а к вечеру – уже по 26,42-26,43 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,43-26,44 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке. Куда пойдет безналичный доллар, туда за ним последует и наличный. Есть вероятность, что доллар в течение дня может подешеветь до 26,40 гривен.

Евро на FOREX в среду совершал резкие движения вверх-вниз, то поднимаясь до отметки 1,1624 доллара, то опускаясь до 1,1583. Утром четверга евро торгуется в диапазоне 1,1589-1,1609 доллара. Наличный доллар вчера в течение дня подешевел с 30,65-30,68 до 30,60-30,62 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,60-30,65 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. При этом первоочередную роль будет играть поведение наличного доллара: евро будет копировать его траекторию курса.

Российский рубль в среду упал до 70,70 рублей за доллар на фоне начавшейся коррекции мировых цен на нефть. Утром четверга он торгуется в диапазоне 70,50-70,70 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера подорожал еще на 2 копейки, до 3,75-3,77 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене, не исключено появление предложений по 3,73-3,74 гривны, но они будут малочисленны и на небольших объемах.