В Украине сократилось производство сала и мяса

В Украине сократилось производство сала. Кроме того, значительно меньше стали изготовлять некоторых видов мяса, сообщает Обозреватель.

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстата), значительно сократилось производство говядины и телятины. Так, в январе-сентябре 2021 года на 17%, по сравнению с соответствующим периодом 2020-го, упало производство:

свежих или охлажденных туш;

полутуш;

необваленных четвертей.

На 2,5% снизилось производство туш и полутуш замороженной свинины. А на 5,4% сократилось производство свежих/охлажденных субпродуктов:

свиней;

баранов;

коз;

лошадей.

Почти вполовину снизился выпуск субпродуктов и мяса кроликов, зайцев и дичи. На 12,1% стали меньше выпускать курятины.

Помимо этого просело производство сала. Снижение производства составило 1,6%.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 88%

По информации Госстата, по состоянию на 1 октября, в Украине насчитывалось 3,1 млн голов крупного рогатого скота (КРС). Почти половина этого количества приходится на коров – их насчитывалось 1,6 млн голов. Это – на 6,7% меньше показателя 2020 года.

Более того, численность поголовья КРС в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет. За годы независимости в общей сложности оно сократилось на 88%.

Украина скупает свинину за границей

С начала 2021 года Украина увеличила международную торговлю свининой. При этом продавали и охлажденное мясо (61,9% –16 тыс. т) и замороженное (38,1% – 9,8 тыс. т), а самыми крупными продавцами стали: Дания – 13,77 тыс. т, Польша – 5,25 тыс. т, Нидерланды – 3,36 тыс. т и Испания – 1,50 тыс. т. Импорт превышает экспорт в 8 раз.

Сама же Украина покупает мясо в Европе (25,84 тыс. т). Причем с начала 2021-го страна импортировала на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года.