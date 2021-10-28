Валютный рынок четверга: ход торгов

Сегодня торги на межбанковском валютном рынке﻿ открылись при явном превышении предложения над спросом.

Котировки двинулись вниз; выход Национального банка с покупкой традиционных 5 млн долларов не оказал никакого влияния. Но на уровне 26,30 с покупкой вышли крупные банки с иностранным капиталом – и сначала снижение прекратилось, а затем котировки развернулись вверх, вернувшись к обеду к отметке 26,36 гривен. В отличие от вчерашнего дня, сегодня Национальному банку не пришлось тормозить падение: это сделали за него.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева менялся довольно динамично, полностью повторяя траекторию движения курса безналичного доллара. Утром «американца» продавали по 26,42-26,43 гривен, затем ценник опустили до 26,38-26,39 гривен, а как только на межбанке опять пошли вверх, доллар вновь вернулся выше 26,40.

Евро на FOREX сегодня торгуется в диапазоне 1,1581 и 1,1613 доллара в ожидании очередного заседания Европейского центробанка по вопросу процентной ставки. Решение будет оглашено в 14:45 по киевскому времени, а в 15:30 начнется традиционная пресс-конференция Президента ЕЦБ Кристин Лагард. В условиях разгула пандемии короновируса в Европе сегодняшнее решение может быть неожиданным и оказать сильное влияние на курс евро в мире. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 30,60-30,63 гривен, а к обеду были готовы отдавать по 30,55-30,57 гривен. Спрос на наличную европейскую валюту последние недели держится на низком уровне.

Российский рубль в первой половине дня вырос на 45 копеек, до 70,30 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел на 4 копейки, с 3,77-3,80 до 3,73-3,75 гривен за 10 рублей. Основная масса предложений – по 3,75, но небольшие объемы можно найти и дешевле.