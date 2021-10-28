Обнародованы коммунальные тарифы на ноябрь

В Украине обнародованы коммунальные тарифы на ноябрь, сообщает УНИАН.

"Нафтогаз Украины" по-прежнему продает газ по цене 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт". Столько же будут платить и потребители, которым газ временно продает поставщик "последней надежды".

Самые низкие цены:

  • ETG.UA - 7,799 грн за кубометр;
  • Neogas - 7,80 грн;
  • Эвода Трейд КП "Луцкводоканал" - 7,88 грн;
  • "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн.

Самые высокие цены:

  • Житомирская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр;
  • Херсонская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр.

Средняя цена:

Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.

Скриншот "ГазПравда"
Скриншот "ГазПравда"

Тарифы на воду

Тарифы для всех водоканалов, а также для других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отдельно устанавливаются тарифы на водоснабжение, и отдельно — на водоотвод, причем они различны для разных водоканалов.

Кроме того, есть две группы тарифов: на собственно централизованное снабжение холодной водой и водоотвод (для жителей частного сектора и коллективных потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения), и на централизованное снабжение холодной водой и водоотвод с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, являющимся исполнителями этих услуг).

Данные о тарифах взяты с ресурса Минфин.

Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин
Скриншот Минфин

Тариф на электроэнергию

Кабинет Министров Украины постановлением № 859 от 11.08.2021 установил для бытовых потребителей в Украине с 01.10.2021 новые цены на электроэнергию.

Теперь домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт⋅час (включительно), будут платить за электроэнергию по тарифу 1,44 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅час, а потребляющие свыше 250 кВт⋅час в месяц — по тарифу 1,68 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅час. Пока что срок действия этих тарифов установлен до 30.04.2022.

Скриншот Минфин
Скриншот Минфин

Тарифы: что необходимо знать

Газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.

Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

26 октября 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала заявление относительно возможного роста тарифов на распределение газа.

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