Тепловики заявили о дефиците газа по "фиксированным ценам"

Теплопоставщики заявили о дефиците газа по "фиксированным ценам" от НАК "Нафтогаз Украины" на производство тепловой энергии и просят правительство увеличить объемы для его закупки, сообщает УНИАН.

Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" в своем обращении к правительству просит Кабмин обязать газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" провести корректировку объемов природного газа для производства тепловой энергии по "фиксированной цене".

"Нехватка объемов газа по "фиксированной цене" является прямой угрозой устойчивому прохождению отопительного сезона 2021/2022 гг., а также выполнению Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии, подписанного 30 сентября текущего года" , – говорится в заявлении.

Отмечается, что с начала отопительного сезона предприятия ТКЭ столкнулись с проблемой дефицита объемов газа по "фиксированными ценам", определенным в договоре "Нафтогаз Трейдинг" — 7420 грн (объем 1) и 16390 грн (объем 3) за 1000 куб. м. Причина нехватки этих объемов заключается в том, что "Нафтогаз Трейдинг" определял их самостоятельно как среднеарифметическое значение потребления газа предприятиями ТКЭ за последние 3 года.

При этом газопоставщик абсолютно не учел особенности прохождения предыдущих отопительных сезонов, в частности их продолжительность, температурные показатели, а также метеорологический прогноз на текущий отопительный сезон.