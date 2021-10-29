Черная пятница: как выбрать телефон с хорошей камерой

Всемирный день скидок Черная пятница 2021 выпадает на 26 ноября. Многие люди сомневаются в том, пройдет ли Черная пятница успешно, поскольку эксперты прогнозировали рост цен на технику и электронику.

﻿Это связано с наводнениями в Европе и Китае: из-за стихийного бедствия пострадало большинство складов с продукцией. Но владельцы магазинов уверяют, что праздник состоится и порадует покупателей большими скидками на 90% позиций, среди которых находятся смартфоны с качественной сборкой.

Как выбрать телефон с хорошей камерой

Рынок смартфонов существенно обновился за последний год. Настоящим событием стал выпуск линейки iPhone 13. Серия новинок от Apple произвела большое впечатление на многих людей. Для некоторых это стало поводом обновить гаджет. Разумеется, в надежности iPhone 13 можно не сомневаться – Apple создает продукцию, способную служить десятками лет. Но если нужно подобрать не премиальный смартфон, а стандартную модель с камерой Full HD, то придется приложить немного усилий.

Большинство смартфонов, созданных за последнее время, могут похвастаться подобной характеристикой. Если покупаете гаджет в офлайн-магазине, то можете лично проверить камеру и убедиться в ее качестве. Такой способ считается лучшим, поскольку пользователь может тут же передумать и проверить другое устройство. Но это требует времени, поэтому в магазин лучше приходить с четким знанием, чего вы хотите.

К примеру, если важна не только камера, но и качество сборки, то стоит посмотреть на линейку Samsung Galaxy. Этот производитель создает мощную технику, способную работать долгое время. Вы получите телефон с повышенной производительностью, камерой Full HD и надежной аккумуляторной батареей. Это главный конкурент Apple, и поклонников у обоих брендов немало.

Эксперты советуют воспользоваться всемирным днем скидок, пока есть возможность, подкопить немного денег и приобрести надежную модель из премиального сегмента.