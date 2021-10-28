Валютный рынок четверга: итоги дня
В четверг снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжилось. Однако сегодня рынок смог найти точку равновесия без жесткого вмешательства Национального банка.
Близость конца месяца вынуждала и покупателей, и продавцов валюты торопиться с проведением операций. Поскольку желающих продать в начале торгов оказалось больше, чем покупателей, котировки продолжили снижение. Национальный банк вышел с интервенцией на покупку валюты и приобрел стандартные 5 млн долларов по цене 26,34 гривен, но это никак не повлияло на ход торгов. Котировки опустились до 26,30 гривен на покупке и 26,319 гривен на продаже , и в этот момент на рынок начали выходить банки с иностранным капиталом с крупными ордерами на покупку по цене 26,30 гривен. Сегодня они сделали то, что перед этим делал Национальный банк – не позволили гривне укрепиться еще сильнее и спровоцировали отскок котировок вверх. Однако сильно вырасти доллар не смог, т.к. растущие ценники привлекли продавцов, и цены вновь пошли вниз.
Закрыли торги четверга на 3 копейки на покупке и на 3,5 копейки на продаже ниже, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,33/26,40 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись более узко, чем в среду: спред на старте составил 7 копеек. Первая сделка на 2 млн долларов по цене 26,3350 гривен прошла в 9:28. В 10 утра на рынке появился Национальный банк: регулятор не стал выставлять заявку на покупку, а просто собрал самые дешевые заявки на продажу на сумму 5 млн долларов, после чего ушел и больше на рынке не появился. После ухода Нацбанка котировки продолжили снижение, уже к 11 часам они опустились до дневных минимумов. Участники торгов начали высматривать Национальный банк с второй интервенцией, но вместо этого на рынок вышли два банка с иностранным капиталом. Есть предположение, что они конвертировали в валюту часть средств, полученных вчера от погашения ОВГЗ. Видя, что доллар перестал дешеветь, активизировались выжидавшие покупатели, и ценники поползли вверх, достигнув к обеду 26,345 гривен на покупке и 26,36 гривен на продаже. Теперь уже стали более активными продавцы: после обеда их было больше, и котировки вновь пошли вниз.
Котировки закрытия – 26,32/26,335 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 75 млн долларов по сравнению со средой вторником и составил 176 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3164 гривен.
- Официальный курс доллара на 29 октября установлен на отметке 26,3265 гривен за доллар, снижение на 4,47 копейки.
- Официальный курс евро на 29 октября установлен на отметке 30,5032 гривен за евро, снижение на 14,15 копеек.
- Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева менялся довольно динамично, полностью повторяя траекторию движения курса безналичного доллара. Утром «американца» продавали по 26,42-26,43 гривен, затем ценник опустили до 26,38-26,39 гривен, а к вечеру доллар продавали уже по 26,39-26,40 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1683 доллара. Сегодня сразу два фактора способствовали росту евро против доллара: слабый ВВП США за 3 квартал привел к падению доллара, а комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард на традиционной ежемесячной пресс-конференции по поводу инфляции в Еврозоне вызвали сильный рост евро. Наличный евро сегодня повторил траекторию движения наличного доллара: утром евровалюту продавали по 30,60-30,63 гривен, к обеду ценник опустили до 30,54-30.55 гривен, а вечером вновь подняли до 30,60-30,65 гривен.
Российский рубль, опустившийся в среду до 70,70 рублей за доллар, сегодня вновь перешел в наступление на рубль и к вечеру вырос до 70,10 рублей, вновь вплотную приблизившись к важному уровню поддержки. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 70,23-70,30 рублей. Наличный рубль в Украине сегодня подешевел на 2 копейки, с 3,75-3,77 до 3,74-3,75 гривен за 10 рублей, фактически вернувшись к цене вторника.