Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. Однако сегодня рынок смог найти точку равновесия без жесткого вмешательства Национального банка.

Близость конца месяца вынуждала и покупателей, и продавцов валюты торопиться с проведением операций. Поскольку желающих продать в начале торгов оказалось больше, чем покупателей, котировки продолжили снижение. Национальный банк вышел с интервенцией на покупку валюты и приобрел стандартные 5 млн долларов по цене 26,34 гривен, но это никак не повлияло на ход торгов. Котировки опустились до 26,30 гривен на покупке и 26,319 гривен на продаже , и в этот момент на рынок начали выходить банки с иностранным капиталом с крупными ордерами на покупку по цене 26,30 гривен. Сегодня они сделали то, что перед этим делал Национальный банк – не позволили гривне укрепиться еще сильнее и спровоцировали отскок котировок вверх. Однако сильно вырасти доллар не смог, т.к. растущие ценники привлекли продавцов, и цены вновь пошли вниз.

Закрыли торги четверга на 3 копейки на покупке и на 3,5 копейки на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,33/26,40 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись более узко, чем в среду: спред на старте составил 7 копеек. Первая сделка на 2 млн долларов по цене 26,3350 гривен прошла в 9:28. В 10 утра на рынке появился Национальный банк: регулятор не стал выставлять заявку на покупку, а просто собрал самые дешевые заявки на продажу на сумму 5 млн долларов, после чего ушел и больше на рынке не появился. После ухода Нацбанка котировки продолжили снижение, уже к 11 часам они опустились до дневных минимумов. Участники торгов начали высматривать Национальный банк с второй интервенцией, но вместо этого на рынок вышли два банка с иностранным капиталом. Есть предположение, что они конвертировали в валюту часть средств, полученных вчера от погашения ОВГЗ. Видя, что доллар перестал дешеветь, активизировались выжидавшие покупатели, и ценники поползли вверх, достигнув к обеду 26,345 гривен на покупке и 26,36 гривен на продаже. Теперь уже стали более активными продавцы: после обеда их было больше, и котировки вновь пошли вниз.

Котировки закрытия – 26,32/26,335 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 75 млн долларов по сравнению со средой вторником и составил 176 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,3164 гривен.

Официальный курс доллара на 29 октября установлен на отметке 26,3265 гривен за доллар, снижение на 4,47 копейки.

Официальный курс евро на 29 октября установлен на отметке 30,5032 гривен за евро, снижение на 14,15 копеек.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева менялся довольно динамично, полностью повторяя траекторию движения курса безналичного доллара. Утром «американца» продавали по 26,42-26,43 гривен, затем ценник опустили до 26,38-26,39 гривен, а к вечеру доллар продавали уже по 26,39-26,40 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1683 доллара. Сегодня сразу два фактора способствовали росту евро против доллара: слабый ВВП США за 3 квартал привел к падению доллара, а комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард на традиционной ежемесячной пресс-конференции по поводу инфляции в Еврозоне вызвали сильный рост евро. Наличный евро сегодня повторил траекторию движения наличного доллара: утром евровалюту продавали по 30,60-30,63 гривен, к обеду ценник опустили до 30,54-30.55 гривен, а вечером вновь подняли до 30,60-30,65 гривен.

Российский рубль, опустившийся в среду до 70,70 рублей за доллар, сегодня вновь перешел в наступление на рубль и к вечеру вырос до 70,10 рублей, вновь вплотную приблизившись к важному уровню поддержки. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 70,23-70,30 рублей. Наличный рубль в Украине сегодня подешевел на 2 копейки, с 3,75-3,77 до 3,74-3,75 гривен за 10 рублей, фактически вернувшись к цене вторника.