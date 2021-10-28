Мир ожидает новый виток глобального экономического кризиса

Представители неолиберальной школы не сомневаются в росте ВВП в форме V-образного отскока, уверяя всех, что в конечном итоге все будет хорошо.

В этих кругах царит непререкаемая уверенность, что ситуация находится под контролем у невидимой руки рынка. Даже звучащие иногда с уст первых лиц слова "кризис" и "кризис капитализма" никого пока всерьез не беспокоят.

Однако, если читать "между строк", можно увидеть несколько настораживающих моментов.

Международная деловая пресса, очень хорошо отражает нервозность среди тех, кого принято считать воротилами мировой экономики.

"Боевой листок миллиардеров", газета The Wall Street Journal недоумевает: куда пропали 4 миллиона 300 тысяч работников. Таким образом поднимается глобальная проблема дефицита рабочей силы.

Financial Times пишет о "постковидной инфляции" и кризисах поставок, вызванных тотальной нехваткой водителей.

Дефицит работников приводит к дефициту товаров, с которым уже столкнулись все богатые страны мира.

Судя по всему, речь идет не о небольшом "сбое в программе", а о продолжении глобального мирового кризиса 2008 года, правда теперь яма еще глубже: в экономику залили триллионы долларов, иен, евро. Таким образом, вся экономическая стабильность последних лет фактически базировалась на массированной накачке деньгами центробанков.